Esce su Netflix il docufilm “Wanna” sulla storia, tra ombre e luci, di Wanna Marchi. La sigla è “Cinque minuti di te” di Don Antonio

Wanna sigla testo della canzone che accompagna il docu film su Wanna Marchi fuori da Mercoledì 21 Settembre su Netllix. Il pezzo è il brano Cinque Minuti di Te scritta da DON ANTONIO e interpretata da Daniela Peroni.

Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio, è musicista, produttore, autore di musiche per il cinema. Con lo pseudonimo Don Antonio, e con Sacri Cuori prima, ha suonato nei principali festival e club fra Stati Uniti, Inghilterra, Australia, Europa, Scandinavia e Balcani.

Ha prodotto dischi e suonato in tour mondiali con Alejandro Escovedo, Dan Stuart, Hugo Race, Richard Buckner, Terry Lee Hale e diviso palcoscenico e registrazioni con Marc Ribot, David Hidalgo, Jim Keltner, James Chance, John Parish, JD Foster, Wayne Kramer, James Williamson, Howe Gelb, John Convertino e, in Italia, con Nada, Pan del Diavolo, Giulio Casale, Vinicio Capossela e molti altri.

Ha realizzato colonne sonore per il cinema, per la televisione e per la pubblicità.

WANNA canzone portante è cinque minuti di te

Come dicevamo il nuovo brano di DON ANTONIO, fuori sulle piattaforme digitali dal 21 settembre, è la sigla ufficiale di WANNA, l’attesa docu-serie che ricostruisce la storia della tele venditrice più famosa d’Italia disponibile su Netflix dallo stesso giorno.

Il singolo è pubblicato da Santeria Records ed è un brano pensato come una canzone italiana degli anni ’60, con la timbrica che richiama l’orchestrina da ballo, Cinque Minuti di Te è affidata alla voce di Daniela Peroni. Una canzone dolce eppure perturbata perfetta per ritrovarsi nella storia di luce e ombre di Wanna.

Cinque Minuti di Te anticipa COLORAMA il nuovo disco di DON ANTONIO in uscita il 30 Settembre composto e registrato dal vivo in studio insieme a THE GRACES, duo toscano formato da Luca Giovacchini e Piero Perelli.

Oltre all’inedito sigla della serie l’album include 13 brani strumentali. Ecco come racconta DON ANTONIO il progetto legato a Wanna:

“La mia musica nasce sempre come una colonna sonora per film non ancora girati. Il fatto che in questo caso si sia confrontata con lo schermo prima ancora della sua uscita ufficiale, in un progetto così importante ed ambizioso, è stato un bellissimo imprevisto. La Romagna giocosa e chiassosa ma anche scura, pericolosa e spesso tragica lungo cui si snoda il percorso di Wanna è a pochi chilometri dalla nostra. Essere stato scelto per raccontarla con i suoni è stata una sorpresa, un piacere e un privilegio“.

WANNA sigla TESTO CINQUE MINUTI DI TE

Prendimi.

Rubami i sogni e poi vendili.

Guardami.

Lo sai che io voglio crederci.

Fortuna per me, cinque minuti di te.

Prendimi, prendimi ancora.

Guardami, carezza il cuore e poi scordam.

Provaci, se ancora tu vuoi sorprendermi.

La fortuna, se c’è, cinque minuti di te.

Rubami, rubami i sogni.

Prendimi, guardami, parlami.

Parlami, parlami ancora e poi sceglimi.

Toccami, lo sai che io voglio crederci,

fortuna per me, cinque minuti di te.

Vendimi, vendimi i sogni, vendimi