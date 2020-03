VV La distanza_07 è il titolo del singolo della cantautrice e Producer milanese fuori dal 25 marzo 2020.

Questo è l’incipit con cui viene presentato questo brano destinato a conquistare le classifiche streaming…

“Ho comprato un giradischi che non gira

Ho sentito una canzone che non tira

Non funziona niente da quando sei tornato a Roma

Non mi basta più nemmeno il lago con la luna…“

La distanza_07 esce con Maciste Dischi e con distribuzione Sony Music Italy.

A proposito del brano VV racconta:

“La distanza può impedirci un abbraccio, un bacio, ma non può impedirci di essere vicini, con il pensiero. Questo il concetto dietro il mio ultimo brano ‘la distanza_07’, nel quale esorcizzo la malinconia con una bella dose di ironia e l’assenza con l’immaginazione”

VV (vero nome Viviana) dopo un passato da cantautrice e autrice per altri artisti, si rimette in gioco con una nuova versione di se.

Son già 6 i brani, scritti e prodotti da lei stessa nell’intimità della sua camera, un posto sicuro e rassicurante, capace di rendere i suoi pezzi dolcissimi e stralunati allo stesso tempo.

Prima de La Distanza_07 è stata la volta di Dolcetto_06, attraverso il quale l’artista si perde tra giochi di parole alla ricerca della propria identità e dimensione, che viene ritrovata in un attimo preciso, proprio lì, nel ritornello, dove tutto di nuovo ha un senso: quell’attimo dolce di attesa, il “dolcetto”, misterioso e sconosciuto istante che precede il risveglio.

Le sonorità elettroniche e l’attitudine psichedelica aumentano la sensazione di essere sospesi in un mondo parallelo e fluttuante, quello di VV.

VV LA DISTANZA_07 testo e audio

Ho comprato un giradischi che non gira

Ho sentito una canzone che non tira

Non funziona niente da quando sei tornato a Roma

Non mi basta più nemmeno il lago con la luna

Ma ho chiamato un cane come te

Almeno se, almeno se

Se lo chiamo dico il tuo nome

Corro con la felpa marrone

Quella che piaceva a te

Ma siamo ormai lontani

E quei lampioni accesi si riflettono sui vetri

Ed io ci vedo te

Tutte le mattine

Guardo le vetrine, nonostante la distanza

Io penso ancora a te

Ed il vicino mi detesta

grida “allora basta!”

ma è un’ora che va una canzone

la nostra, la stessa

che mi gira in testa sì

Io l’ho rimessa ed erano le tre

Ma fino a che, sì fino che

Non mi stanco ed esco di casa

Vado a fare la spesa

Penso ancora a te

Siamo ormai lontani

E quei lampioni accesi si riflettono sui vetri

Ed io ci vedo te

Tutte le mattine guardo le vetrine

Nonostante la distanza

io penso ancora a te

È un’ora che quello di fianco mi guarda

Io prendo un’altra birra

E non mi importa io lo dico a te, soltanto a te

Nonostante la distanza ye

Io penso a te

eh

Ma siamo ormai lontani

E quei lampioni accesi si riflettono sui vetri

ed io ci vedo te

Tutte le mattine guardo le vetrine

Nonostante la distanza

Io penso ancora a te

Foto di Alessio Mosé