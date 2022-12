Voodoo Kid torna con il nuovo album ‘Anche I Demoni Piangono’

Voodoo Kid non è solo un artista, è la rappresentazione in musica di ciò che è la nuova generazione e incarna alla perfezione i concetti di fluidità libertà e genderless in tutto e per tutto, a partire dal nome KID, scelto appositamente in quanto termine neutro e slegato a qualsivoglia appartenenza di genere.

Torna con la sua nuova era artistica e un nuovo progetto dal titolo ‘Anche i Demoni Piangono‘, disponibile dal 16 dicembre in formato digitale.

Già anticipato nel corso del 2022 dai singoli ‘Buco Nero‘, ‘Alice 02‘ e ‘Guardare Giù‘, l’album racconta in prima persona il suo personale rapporto con il benessere psicologico, la ridefinizione della propria identità, il rapporto con sé stessi e con gli altri, il dualismo vita reale/vita virtuale e altre tematiche complesse e talvolta ingombranti, metaforicamente intese come “demoni

interiori” con i quali fare i conti nel proprio privato, ma che Voodoo Kid decide di condividere pubblicamente nei testi delle sue canzoni.

Più che un traguardo, ‘Anche i Demoni Piangono‘ è un punto di partenza per aprire un dialogo intimo e delicato che si spera possa essere d’aiuto a tutti coloro che ascolteranno la sua musica.

Un percorso musicale che Voodoo Kid ha creato dopo avere intrapreso un percorso con uno psicoterapeuta e, di conseguenza, maturo nei concetti e nei toni.

L’artwork dell’album è un’opera dipinta su tela e digitalizzata dall’artista Luca Poma, che ritrae un demone color nero pece uscire dal corpo ricurvo in avanti di Voodoo Kid.

Così il cantautore bresciano: