Voodoo Kid, esponente del pop queer italiano, racconta il rapporto tra mondo reale e quello virtuale, la depressione e le dipendenze in “Alice 02”

Voodoo Kid significato del testo del nuovo singolo, Alice 02, brano che apre una nuova era artistica per l’artista, tra gli esponenti del queer pop italiano.

Questo nuovo singolo, fuori da qualche giorno per Carosello Records, è stato coscritto da Voodoo Kid con Andrea Bonomo mentre la produzione è di Renzo Stone. Come nei precedenti brani l’artista continua a condividere i propri demoni interiori con i suoi fan, e non solo.

Le tematiche dei suoi brani infatti abbracciano la generazione cresciuta a cavallo tra i Millennials e Gen Z, una generazione che vive con coraggio, ostinazione e un irrefrenabile impeto verso tutto ciò che prova abbattendo le barriere all’insegna di parole come “libertà”, “fluida” e “genderless”, all’insegna dell’amore sotto ogni sua forma.

E Voodoo Kid arde di passione che sfoga attraverso i suoi interessi, i manga giapponesi, i videogames, la letteratura, il cinema d’autore e le serie Tv, e la musica.

Voodoo Kid alice 02 significato del brano

Dopo Buco nero, primo tassello di questo nuovo progetto discografico, e dopo aver imparato ad abbracciare e dialogare con i suoi demoni in maniera schietta e viscerale, Voodoo Kid ci parla di tematiche molto personali ma che coinvolgono tanti giovani (e non solo): il rapporto tra mondo reale e quello virtuale, la depressione e le dipendenze.

La protagonista del testo è Alice, velata citazione del romanzo “Alice nel paese delle meraviglia” di Lewis Carroll, che fugge dai problemi del mondo reale verso un universo virtuale parallelo. Ma Alice non è il il solo personaggio che ispira la canzone, presente anche il personaggio del celebre manga di Asuka Sōryū Langley, Neon Genesis Evangelion, con protagonista una ragazza rimasta segnata fin dall’infanzia da diversi traumi emotivi che l’hanno portata ad avere un carattere competitivo e particolarmente aspro.

Ecco come racconta il brano l’artista:

“Trovo che Asuka sia un personaggio poco compreso, ma chi riesce a farlo e a superare i suoi modi di fare bruschi ed altezzosi, può apprezzarla per quello che è e compatirla per i traumi profondi subiti nel passato. Asuka presto è diventata Alice; ho deciso di fare questo parallelismo tra “Evangelion” e “Alice nel paese delle meraviglie” perché entrambi i personaggi scappano, anche se per motivi diversi, verso un’altra dimensione. Sono sempre stato attirato da come Carroll sia riuscito a creare un viaggio psichedelico attraverso la mente di una bambina che sogna un mondo fantastico. Io ho voluto fare qualcosa di simile con la mia Alice, che non combatte i propri demoni, ma fugge da essi.“.

Anche l’artwork della copertina si lega al mondo anime/manga, creando un file rouge con il precedente singolo. Si tratta di un’opera dipinta su tela dall’artista Luca Poma e poi digitalizzata.

VOODOO KID ALICE 02 TESTO E AUDIO

Indossi la gonna

della prima volta

leggo nella mente, non te ne sei mai accorta, baby?

o forse sento anche quello che non mi dici

perché per te lo dicono i tuoi amici

e com’è, com’è che si sta al buio?

com’è, Stromae, è un manicomio

il cuore nel petto non ti-non ti batte da un po’

nella vertigine

piovono pillole

senti voci, ti volti e ci sei solo tu

corri Alice, corri Alice

corri Alice

come se sapessi dove vai

scappi dal tuo inferno bianco e poi ti manca

corri Alice, corri Alice

corri Alice

come se sapessi cosa fai

cadono stelle dalle pupille

dalle pupille

ti trovi ancora lì o ti sei persa?

ti aspettavi una vita diversa?

è come se fossi ancora immersa nel tuo 02

ora non hai scuse, non hai neanche più ossigeno

sei cresciuta ma non sei mai stata brava a dire no

ora fumi in camera, l’hai detto a tua mamma

però ti senti ancora chiusa in una gabbia

corri Alice, corri Alice

corri Alice

come se sapessi dove vai

scappi dal tuo inferno bianco e poi ti manca

corri Alice, corri Alice

corri Alice

come se sapessi cosa fai

cadono stelle dalle pupille

dalle pupille

corri Alice, corri Alice

corri Alice

come se sapessi cosa fai

cadono stelle dalle pupille

dalle pupille