Lunedì 7 dicembre per la prima volta la stagione del Teatro alla Scala di Milano sarà aperta da un concerto. Tra i protagonisti dello show che sarà in onda su Rai 1, Radio 3 e Raiplay a partire dalle ore 17.00 ci sarà Vittorio Grigolo.

Il tenore sarà tra i protagonisti del concerto A riveder le stelle. Un evento importante dopo che lo scorso 2 giugno in occasione della Festa della Repubblica Grigolo ha interpretato Il Canto degli Italiani da una suggestiva Arena di Verona dopo il tradizionale discorso del Presidente Mattarella,

L’evento è stato annunciato dal Sovrintendente e Direttore del teatro Dominique Meyer, dal Direttore Musicale Maestro Riccardo Chailly, dal Regista Davide Livermore e dall’Amministratore Delegato della Rai Fabrizio Salini.

A riveder le stelle è la serata di musica e danza con cui il Teatro alla Scala conferma il suo Sant’Ambrogio. Una scelta importante che nasce grazie alla collaborazione con Rai Cultura e che avrà luogo nonostante la chiusura dei teatri e il perdurare dell’emergenza sanitaria.

Un cast d’eccezione composto dalle voci più grandi del nostro tempo sarà a Milano per testimoniare la sua vicinanza a cantanti, ballerini, professori d’orchestra, artisti del coro, tecnici di scena, sarti, scenografi e tutti quei lavoratori colpiti duramente dalla pandemia.

“Ricordo ancora la mia prima volta alla Scala, come fosse oggi, Quella sensazione di adrenalina che si poteva tagliare con il coltello. Io avevo solo vent’anni e quel palco davanti ai miei occhi, pronto a darti gloria oppure divorarti in un attimo. Oggi, dopo tanti anni e tante stagioni gloriose, mi ritrovo qui pazzo di gioia, a celebrare questo 7 dicembre sotto una luce diversa, una luce di rivalsa, di rinascita. La musica rimane il baluardo della mia vita e fonte di felicità per molte persone che come me non ne possono fare a meno. Sarà un’apertura della Scala diversa, davvero speciale e storica, dove tutti insieme canteremo al mondo ‘We are the Opera’!”