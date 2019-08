Virginio Electroacoustic Tour America. Si è spesso parlato di Sogno Americano per descrivere la speranza che il paese al di là dell’Oceano offre e che negli anni ha offerto a molti nostri connazionali.

Questa “regola” ha già incrociato la strada del cantautore quando, qualche anno, fa è volato negli Stati Uniti per scrivere e comporre con artisti internazionali.

Ora il sogno si ripete perché Virginio (con cui abbiamo realizzato di recente una lunga e particolare videointervista in tre parti che potete rivedere qui) si è aggiudicato il bando Siae denominato Per Chi Crea e potrà così volare negli Stati Uniti, questa volta per portare la sua musica live.

Il Virginio Electroacoustic Tour America prenderà il via nel 2020 e sarà raccontato in anteprima il 2 settembre alla Biennale di Venezia 2019.

Boston, Altanta, New York City, Philadelphia, Baltimora, Nashville, Memphis, Tampa, Miami, Charlotte, Brooklyn saranno queste le città in cui il cantautore si esibirà portando la sua musica ad un nuovo pubblico.

Una musica che ha trovato un ormai consolidato ed efficace sound che mischia cantautorato acustico ed elettronica.

VIRGINIO IL TOUR AMERICANO

Questo sogno che diventa realtà, frutto di anni di lavoro, passione e sacrifici, senza vendersi ne svendersi, è stato annunciato dall’artista sui social così… “Sono così felice di annunciare questo progetto che ancora non trovo le parole!



Abbiamo lavorato tanto per questo risultato e ora posso annunciare che abbiamo vinto il bando SIAE e MIBAC “Per chi crea” e voleremo ufficialmente in USA per il nostro “VIRGINIO – The Electroacoustic Tour AMERICA” per raccontare così la nostra musica italiana in Nord America!



Le città che toccheremo saranno:

Boston, Altanta, New York City, Philadelphia, Baltimora, Nashville, Memphis, Tampa, Miami, Charlotte, Brooklyn.



Grazie Roberto Mancinelli sempre di credere in me insieme alla IMean Music Doc Servizi Andrea Ponzoni e Azzurra Funari

E ora si parteeee” L’artista ha poi aggiunto: “Penso all’America, al nuovo album, alle nuove canzoni, ai nuovi progetti che stanno nascendo e crescendo.

E mi sento confuso e felice, per citare la cantantessa.



Quando ti senti così devi essere grato del fatto che, nonostante le tue scelte non siano state né canoniche né tantomeno semplici, l’universo ti indica la strada.

Perché le cose belle arrivano per chi le sa aspettare, si, ma solo se nel frattempo ti stai facendo il mazzo. Di fiori”

Nel frattempo Virginio sta lavorando anche a nuovi progetti e attualmente si trova proprio a New York…

“Sto per viaggiare verso New York City, per scrivere cose nuove e godermi questa città a cui sono così legato.

Lì ho girato il video di ‘Ad Occhi Chiusi’ ed era la prima volta che ci mettevo piede.



Da lì la vita mi ha portato tante volte a NYC grazie al super Roberto Mancinelli e il Tour Americano che stiamo preparando per il prossimo anno è la dimostrazione che le cose, con pazienza e impegno, arrivano sempre. Non sempre come te le aspetti, a volte anche meglio.



E che il limite, come al solito, sta solo nella nostra testa.”

VIRGINIO ALLA BIENNALE DEL CINEMA DI VENEZIA

Dopo la trasferta a New York Virginio rientrerà in Italia per un evento importante come già accennato in questo articolo. In occasione della Biennale del Cinema di Venezia lunedì 2 settembre il cantautore sarà presso lo Spazio Italian Pavilion – Sala Tropicana all’Hotel Excelsior del Lido di Venezia.

L’Associazione Culturale Alfiere Productions in collaborazione con Cateno Piazza e grazie alla partnership tecnica di Istituto Luce – Cinecittà organizza un evento dal titolo Festival, cineturismo e Film Commission: come creare opportunità per il territorio.

In quest’occasione Virginio parlerà per la prima volta del tour americano.

Foto dai Social di Virginio