A dieci anni di distanza dall’ultima volta, Virginio, vincitore di Amici 10 torna nella scuola con “Rimani”

Sono passati esattamente dieci anni da quando Virginio, classificandosi davanti ad Annalisa, vinse la decima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Maria De Filippi in questo rush finale della ventesima edizione ha deciso di far incontrare ai nuovi allievi alcuni dei partecipanti al programma che, anche in modi alternativi, hanno portato avanti un percorso discografico e musicale.

E ci verrebbe da dire “era ora“, visto che, come dice spesso la conduttrice, la carriera di un artista non finisce con l’uscita dal programma e sono davvero tanti gli artisti che, tra la carriera da cantautori, autori per altri artisti, coristi e non solo, portano avanti una propria carriera pur non apparendo costantemente in tv. E che sia la De Filippi a ricordarlo invitandoli nei propri programmi è cosa buona e giusta.

E così, mentre lunedì arriverà ospite del pomeridiano un altro cantautore proveniente dalla nona edizione del programma, Pierdavide Carone, nella puntata del 7 maggio sono tornati nella scuola più famosa d’Italia Enrico Nigiotti e Virginio. E se per il primo le apparizioni nel programma negli ultimi anni sono state svariate, Virginio manca da molto tempo.

Sono passati ben nove dall’ultima apparizione del cantautore ad Amici di Maria De Filippi, nel 2012 infatti Virginio partecipò ad Amici Big. Da quel momento l’artista ha intrapreso un altro percorso, forse meno mainstream, forse più difficile, ma ricco di soddisfazioni.

Collaborazioni con autori americani, la partecipazione di quest’anno a Tale & Quale Show, concerti con la band prog dei Cervello in Giappone, diversi singoli e tante canzoni scritte per altri, da Lorenzo Fragola a Raf, da Francesca Michielin a Laura Pausini. E proprio con tre brani scritti per quest’ultima, canzoni contenute nel disco Fatti sentire, l’autore ha vinto il Latin Grammy Award.

VIRGINIO NELLA SCUOLA CON RIMANI

E così il 7 maggio Virginio ha potuto incontrare i nuovi allievi, parlare con loro e far ascoltare il nuovo singolo, Rimani, brano che in meno di un mese ha già collezionato quasi 1 milione di stream.

Nel filmato di presentazione Virginio afferma:

“Non volevo a tutti i costi i riflettori puntati addosso. Ora è arrivato il momento di tornare sul palco.“

Ecco le parole che il cantautore ha usato per raccontare la sua storia ai ragazzi…

“Adesso voi state affrontando un sacco di sfide, vi state sfidando, vedo che tanti di voi vengono fuori in un modo, altri in un altro, comunque in ogni caso le sfide che state affrontando qua sono una prova rispetto a quello che affronterete fuori. Diciamo che non è tutto rose e fiori ma ci sono anche le spine. Io vi racconto ovviamente la mia storia. Mi sono successe tante cose meravigliose e ad un certo punto io mi sono confrontato, nel mio caso ovviamente, anche con la mia casa discografica e non ero d’accordo su tante cose. Io volevo prendere una direzione che mi permettesse di avere i miei tempi, i miei spazi, che non necessariamente rispecchiano sempre quelli del mercato discografico. Ed ho continuato ad andare avanti, ho continuato a scrivere canzoni. Non sono a cantarle, anche a scriverle, a scriverne tantissime. Un giorno vedo un numero sconosciuto sul telefono, rispondo e sento una voce che mi dice – Sto parlando con l’autore del nuovo singolo mondiale di Laura Pausini che canterà insieme a Kylie Minogue? – Ed era appunto Laura Pausini. Questa canzone si chiama Limpido e poi ha fatto il giro del mondo. E quindi poi ho continuato a scrivere, ho scritto per tanti artisti della musica italiana e internazionale. Ho scritto per Raf, Francesca Michielin, Elisa… non necessariamente le cose accadono come ce le aspettiamo, accadono però, difficilmente accadono come ce le aspettiamo, però arrivano. La cosa che io ho fatto, ho continuato ad ascoltare me e la mia musica. Per me è importante che ognuno di voi, per quella che è la mia esperienza, dia peso e voce alla propria unicità. Dovete perseverare per non farvi abbattere dalle spine che ci sono fuori.“

I ragazzi rimangono entusiasti dell’interpretazione di Rimani del cantautore. Aka 7even aggiunge una frase, tra l’altro già detta in passato più volte anche da Arisa… “hai una delle voci maschili più belle in Italia“.