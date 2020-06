Vipra: una risposta a chi ha deciso di chiudersi in sé in “Bene Dai”

Il 19 giugno è il giorno dell’uscita del nuovo singolo di Vipra Bene Dai (Asian Fake / Sony Music Italy).

Il brano, anticipato di qualche giorno da alcuni spoiler in diretta sul canale Twitch di Asian Fake, parla di un momento in cui il presente sembra peggiorare di giorno in giorno e il futuro diventa sempre più minaccioso.

Bene Dai, prodotto da Mr Monkey, è la risposta di chi non ha più voglia di parlare, di raccontare drammi e delusioni a un’altra persona che, molto probabilmente, non capirebbe.

Il singolo riprende il mood del precedente brano Ragazzino (ne abbiamo parlato Qui).

Un’ironia agrodolce con cui si racconta la vita di un giovane e della sua generazione: il lavoro, l’amore e gli amici, insieme a tutti gli elementi del quotidiano.

Questi i temi che Vipra tratta nel suo personale e originale racconto.

VIPRA

Continua, quindi, il percorso solista di Vipra. Dopo essere stati tra i fondatori del progetto trap Sorrowland, l’artista romano torna con un progetto che conferma una strada che già era parsa piuttosto chiara con Ragazzino.

Sonorità e approccio diversi rispetto all’Ep del collettivo Buone Maniere per Giovani Predatori, ma un’idea artistica chiara e un percorso delineato che non manca di personalità.

Nelle scorse settimane Vipra ha pubblicato per Ndimen, l’happy hour indie che ti cambierà la Domenica, una playlist Spotify denominata Malcontento.

Foto di Silvia Dongiovanni