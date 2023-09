Viola Valentino sceglie Serena De Bari per “Comprami 2023” e punta al Festival di Sanremo 2024

La giovane Serena De Bari nelle scorse settimane ha lanciato una nuova versione di un iconico brano della musica italiana, “Comprami” coinvolgendo la sua celebre interprete, Viola Valentino.

Uscita originariamente nel 1979 “Comprami” è stato il primo brano ad essere lanciato da Virginia Maria Minnetti con il nome d’arte di Viola Valentino. Questa canzone, scritta da Renato Brioschi e Cristiano Minellono, fa subito centro e diventa la 26a canzone più venduta nell’anno di uscita nonché la canzone più nota dell’artista.

Il pezzo è usato anche oggi dalle nuove generazioni su TikTok e da qui nasce l’idea di realizzarne una nuova versione coinvolgendo la cantautrice pugliese Serena De Bari.

“Comprami 2023” è fuori per On The Set del produttore Luca Venturi con distribuzione Artist First ed è stata presentata live da Serena durante l’estate 2023.

Ad accompagnare questa nuova versione anche un videoclip girato presso il locale “55 Milano” e diretto da Claudio Zagarini e Valeria Ungaro (No bad vibes film) con montaggio di Marco D’Andragora.

Produzione, arrangiamento, mix e master sono stati curati da TempoXso, Producer già al lavoro con diversi artisti Urban come Niko Pandetta, CaneSecco, Skioffi, Shade e molti altri ancora.

Riguardo al brano Viola Valenrino racconta:

“Comprami è una canzone immortale, ultimamente è tornata anche di moda grazie a spot televisivi ed ai social, che hanno reso questa hit virale. Avere Serena accanto in questo nuovo percorso è stimolante.”

Nei mesi scorsi tra l’altro Viola si è proposta pubblicamente ad Alfonso Signorini per prendere parte al Grande Fratello Vip, esperienza che, a suo dire, potrebbe servirle per un obiettivo ancora più ambizioso…

“Qualora io dovessi partecipare al Grande Fratello VIP, sarebbe un passo importante verso il Festival di Sanremo 2024. Ci vediamo in giro per l’Italia!”

Queste invece le parole di Serena De Bari sul videoclip:

“Girare questo video è stato molto divertente, c’è stata subito alchimia tra di noi, sia durante la registrazione del singolo sia durante le riprese e lo staff ci fatto sentire subito a casa!”