Vinili in uscita. Mentre le vendite dei cd crollano andando a chiudere un’epoca, discograficamente forse troppo breve, il vinile sembra ormai aver trovato una nuova vita.

E così, non solo le novità usciranno quasi tutte anche in vinile, ma da fine mese sono tanti i progetti discografici del passato che vedranno nuova luce in vinile.

Per esempio il 18 settembre Nar International farà uscire due vinili 180 Gr. Picture Disc 12” di Loredana Berte ( i titoli non sono ancora stati resi noti).

Andiamo a scoprire un po’ cosa potremo acquistare nei negozi nelle prossime settimane.