Vinicio Capossela, Oltre il bosco: il villaggio di Dylan Thomas e il tuffo di Renato
Il primo brano estratto da Milk Wood Bar, il nuovo album in uscita il 22 gennaio 2027 per BMG.
di Massimiliano Longo (Direttore Editoriale) ·
Vinicio Capossela ha pubblicato l’8 ottobre 2026 per BMG Oltre il bosco, primo brano estratto da Milk Wood Bar, il nuovo album in arrivo il 22 gennaio 2027. La canzone entra nel villaggio addormentato di Under Milk Wood di Dylan Thomas e chiude con un ricordo dell’amico Renato Striglia.
Leggi subito il testo integrale ↓
Il significato di Oltre il bosco di Vinicio Capossela
Oltre il bosco nasce dal lavoro che Capossela porta avanti da tempo su Under Milk Wood, il poema per voci di Thomas: prima il radiodramma Sotto il bosco di latte, poi la Ballad Opera E morte non avrà dominio, ora il disco.
Renato Striglia, dj radiofonico e amico di Capossela scomparso prematuramente, aveva lavorato per anni a una versione italiana del poema: alla sua memoria è dedicato l’intero progetto.
PREORDINA L’ALBUM
In qualità di Affiliato Amazon e Feltrinelli, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. Per te il prezzo non cambia.
La canzone si apre di notte, in primavera, su Llareggub, il villaggio immaginario in riva al mare dove Thomas ambienta il poema. Dal mare “soffia un vento di sale” e tutti dormono, dall’oste al capitano al postino. Il sonno, nel brano, riporta gli abitanti a una condizione infantile e innocente.
Poi lo sguardo si allarga a chi ascolta: “siamo sonnambuli nella vita” e ci “muoviamo a tentoni” dentro una parte già scritta, che non conosciamo. Qualcuno, mentre dormiamo, ci osserva e ci racconta da dietro la scrittura: è Thomas, che dà voce a quello che affiora nel sonno.
Le due strofe finali sono per Thomas e per Renato. Ora a dormire è anche il poeta, che però ha messo in salvo nel racconto “i nomi, le vite e i ricordi” del villaggio.
In chiusura Capossela mette accanto la palla lanciata nel cielo che “da allora non è più caduta”, immagine fra le più note di Thomas, e il tuffo di Renato, che amava tuffarsi: due voli rimasti sospesi.
Il tuffo torna anche sulla copertina del singolo, dove Renato, giovanissimo, è ritratto in aria. Oltre il bosco e le altre quattordici canzoni di Milk Wood Bar si ascoltano in anteprima nel tour teatrale di E morte non avrà dominio, che chiude il 21 dicembre a Firenze.
Testo di Oltre il bosco di Vinicio Capossela
Dorme il bosco
E dal mare
soffia un vento di sale,
tra gli alberi in cattedrale
liturgico e musicale
e mentre muove la notte
dentro al bosco di latte
tutti succhiano il sonno
nella sera di primavera
dorme la notte bendata
ricoperta di rugiada
E la città avvoltolata
e raccolta
Dorme l’oste e il capitano
E il postino e la puttana
Dorme Rita Testona
Puoi sentirli dai loro sogni
siamo sonnambuli nella vita
e muoviamo a tentoni
La parte è scritta
Ma non la sappiamo
E mentre dormi qualcuno
Sta a osservarti e narrarti
A te e tutti gli altri
da dietro il buco della scrittura
È una voce fantasma
che racconta e che vede
Le melodie, i desideri e i bisogni…
E i moti e i labirinti e i colori
rivela
delle tempeste dei nostri sogni
e adesso dormi anche tu
e non viene il mattino
e il risveglio col reverendo e la sua preghiera
ma il racconto hai dettato
e nel racconto hai salvato
i nomi, le vite e i ricordi
La palla che un giorno
lanciasti nel cielo
da allora non è più caduta
il tuffo che un giorno facesti
Renato
quel volo
non è terminato.
Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.
Quanto AMI Vinicio?
I voti dei lettori fanno la Top 20 di AMI Charts, che esce ogni sabato.
Foto di Francesca Leoncini, Studio Arcipelago