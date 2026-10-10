Vinicio Capossela ha pubblicato l’8 ottobre 2026 per BMG Oltre il bosco, primo brano estratto da Milk Wood Bar, il nuovo album in arrivo il 22 gennaio 2027. La canzone entra nel villaggio addormentato di Under Milk Wood di Dylan Thomas e chiude con un ricordo dell’amico Renato Striglia.

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Il significato di Oltre il bosco di Vinicio Capossela

Oltre il bosco nasce dal lavoro che Capossela porta avanti da tempo su Under Milk Wood, il poema per voci di Thomas: prima il radiodramma Sotto il bosco di latte, poi la Ballad Opera E morte non avrà dominio, ora il disco.

Renato Striglia, dj radiofonico e amico di Capossela scomparso prematuramente, aveva lavorato per anni a una versione italiana del poema: alla sua memoria è dedicato l’intero progetto.

La canzone si apre di notte, in primavera, su Llareggub, il villaggio immaginario in riva al mare dove Thomas ambienta il poema. Dal mare “soffia un vento di sale” e tutti dormono, dall’oste al capitano al postino. Il sonno, nel brano, riporta gli abitanti a una condizione infantile e innocente.

Poi lo sguardo si allarga a chi ascolta: “siamo sonnambuli nella vita” e ci “muoviamo a tentoni” dentro una parte già scritta, che non conosciamo. Qualcuno, mentre dormiamo, ci osserva e ci racconta da dietro la scrittura: è Thomas, che dà voce a quello che affiora nel sonno.

Le due strofe finali sono per Thomas e per Renato. Ora a dormire è anche il poeta, che però ha messo in salvo nel racconto “i nomi, le vite e i ricordi” del villaggio.

In chiusura Capossela mette accanto la palla lanciata nel cielo che “da allora non è più caduta”, immagine fra le più note di Thomas, e il tuffo di Renato, che amava tuffarsi: due voli rimasti sospesi.

Il tuffo torna anche sulla copertina del singolo, dove Renato, giovanissimo, è ritratto in aria. Oltre il bosco e le altre quattordici canzoni di Milk Wood Bar si ascoltano in anteprima nel tour teatrale di E morte non avrà dominio, che chiude il 21 dicembre a Firenze.

Credits del brano ▸ Artista · Vinicio Capossela

· Vinicio Capossela ▸ Titolo · Oltre il bosco

· Oltre il bosco ▸ Produttore · Vinicio Capossela, Alessandro Stefana

Testo di Oltre il bosco di Vinicio Capossela

Dorme il bosco

E dal mare

soffia un vento di sale,

tra gli alberi in cattedrale

liturgico e musicale

e mentre muove la notte

dentro al bosco di latte

tutti succhiano il sonno

nella sera di primavera

dorme la notte bendata

ricoperta di rugiada

E la città avvoltolata

e raccolta

Dorme l’oste e il capitano

E il postino e la puttana

Dorme Rita Testona

Puoi sentirli dai loro sogni

siamo sonnambuli nella vita

e muoviamo a tentoni

La parte è scritta

Ma non la sappiamo

E mentre dormi qualcuno

Sta a osservarti e narrarti

A te e tutti gli altri

da dietro il buco della scrittura

È una voce fantasma

che racconta e che vede

Le melodie, i desideri e i bisogni…

E i moti e i labirinti e i colori

rivela

delle tempeste dei nostri sogni

e adesso dormi anche tu

e non viene il mattino

e il risveglio col reverendo e la sua preghiera

ma il racconto hai dettato

e nel racconto hai salvato

i nomi, le vite e i ricordi

La palla che un giorno

lanciasti nel cielo

da allora non è più caduta

il tuffo che un giorno facesti

Renato

quel volo

non è terminato.

Testo riportato per finalità di critica, analisi e discussione ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti d’autore restano in capo agli autori e agli editori del brano.

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Foto di Francesca Leoncini, Studio Arcipelago