Vinicio Capossela critica la politica citando Brecht nel nuovo singolo “La Parte Del Torto”

Vinicio Capossela torna con nuova musica e lo fa con il secondo singolo estratto dal prossimo album Tredici Canzoni Urgenti, disponibile dal 21 aprile.

A distanza esatta di due mesi da La Crociata Dei Bambini, il cantautore decide di regalare un ulteriore assaggio del suo nuovo progetto discografico e lo fa con La Parte Del Torto.

Partendo proprio dal titolo, Vinicio Capossela riparte da un famoso aforisma di Bertold Brecht, “Ci sedemmo dalla parte del torto perché tutti gli altri posti erano occupati”, e lo rielabora per denunciare il corto circuito di valori in cui versa la nostra società.

Tutto è legato a questa frase della celebre Opera Da Tre Soldi diventata il manifesto di una fazione politica anti-capitalista, nel tempo usata anche dalla fazione opposta con un significato totalmente diverso.

Questo, per Vinicio Capossela, è il segno chiaro che la politica di oggi ha smesso di fornire visioni, utopie e ha smesso di essere quel faro sopra la massa che guida e dirige.

Come lui stesso spiega, “la politica si è abbassata all’individuo, al suo strettissimo campo di azione e se Brecht poteva dire che «dato che i posti buoni erano occupati, ci siamo seduti dalla parte del torto», ora il torto non è più appannaggio delle forze che lottano per la libertà.”

E’ cambiato il senso stesso del pensiero di chi ha partorito questa frase e, con esso, tutto ciò che ne deriva in termini di propaganda politica.

Vinicio Capossela continua dicendo che “la sinistra, cedendo il ruolo di difesa dei lavoratori, dei senza diritti e degli ultimi che le sarebbe stato proprio, ha lasciato libero il campo a forze che si sono prese anche la parte del torto e, fomentando la paura dell’altro, hanno portato a una deriva in cui il torto è torto anzitutto contro il senso di umanità.”

Nell’aria da duello western che permea la canzone, i bisogni degli ultimi sono stati trasformati in paura dell’altro, legittimando “gli istinti più bassi, la legge del più forte, il razzismo e ogni forma di discriminazione nel nome della maggioranza e della Nazione”.

Il disco da cui è tratto questo nuovo singolo sarà presentato da Vinicio Capossela in anteprima il 20 aprile alle ore 21 nella Sala Verdi del Conservatorio di Milano.

Ci sarà uno speciale concerto dove il cantautore sarà affiancato dai tanti ospiti che hanno collaborato all’album come Mara Redeghieri, Margherita Vicario, Irene Sciacovelli, Sir Oliver Skardy, Andrea Lamacchia, Taketo Gohara e molti altri ancora.

Di seguito l’audio e il testo completo di La parte del Torto di Vinicio Capossela:

Voi che di voi

vi dite più buoni

Voi che di voi

vi dite più civili

Voi che da voi

vi imbellettate di cultura

Noi che di noi, premiamo la paura

Per paura dell’altro con noi vi porteremo

Dalla parte del torto

Né destra, né sinistra

Solo potere d’acquisto

saremo il vostro specchio

dalla parte del torto

Voi complessisti, pacifisti

voi santi ecologisti

noi vi prenderemo

Anche la parte del torto

Torto contro torto

Non c’è parte del giusto

Torto contro torto

Non c’è parte del giusto

Noi che da noi, d’ora in poi

Non bocceremo più

Noi che da noi e per voi

Aboliremo l’ignoranza

Noi che da noi della scuola

faremo scorciatoia

Noi che per voi

vi libereremo

d’ogni vincolo e noia

E se sei razzista

e se sei sessista,

che problema c’è?

dalla parte del torto

Detassati e ignoranti

egoisti, opportunisti

tutti a cuor contento

dalla parte del torto

Tutti brutti e sinceri

quando saremo tanti

quanto saremo veri

dalla parte del torto

Finché saremo tanti

Finché saremo tutti

Finché saremo tanti

Finché saremo tutti

Parte del torto

tutti parte del torto

tutti parte del torto

Lo sforzo culturale

che voi dite che è da fare

noi ve lo togliamo

anzi, meglio vi diciamo

che è inutile pensarci

Siete belli già così,

sì proprio così,

tutto basso istinto,

nella legge del più forte

non c’è parte del torto

Né competenza o scienza

Né buona coscienza

lo spirito di patria è risorto

dalla parte del torto

Voi buonisti, voi sinistri

ottimati appena nati

siete più sinceri

nella parte del torto

Voi tutti nichilisti

voi passioni tristi

Noi vi abbiamo preso

Anche la parte del torto

Finché saremo tanti

Finché saremo tutti

Finché saremo tanti

Finché saremo tutti

Parte del torto

tutti parte del torto

tutti parte del torto

Torto contro torto

Non c’è parte del giusto

Torto contro torto

Non c’è parte del giusto

Non c’è parte del giusto

Tutti parte del torto

Non c’è parte del giusto

Tutti parte del torto

Non c’è parte del giusto