Vincenzo Mollica. A Domenica In l’affetto degli artisti italiani

Vincenzo Mollica, colonna portante dell’informazione musicale, e non, italiana, è ormai prossimo alla pensione dopo una carriera lunga quarant’anni.

Per l’occasione oggi, 1 marzo 2020, il giornalista è stato ospite nel salotto domenicale di Mara Venier dove ha raccontato diversi aneddoti divertenti, perle di saggezza che dovrebbero imparare tutti quelli che fanno informazione.

Tra le chicche di Vincenzo Mollica c’è sicuramente quella che segue:

“Non ho mai chiesto nulla ai miei direttori, mi sono sempre riservato l’occasione di mandarli affanc**o”.

Vincenzo Mollica il saluto degli artisti

Sono tanti gli artisti che hanno voluto testimoniare la loro stima per Mollica, una stima che è già stata dimostrata recentemente grazie ad Amadeus e Fiorello al Festival di Sanremo dove il giornalista ha ricevuto una standing ovation dal pubblico dell’Ariston e una dalla sala stampa.

Ecco alcune delle dichiarazioni degli artisti per Vincenzo Mollica…

Laura Pausini

“Caro Vincenzo grazie per la tua amicizia, per la tua professionalità dal mio primo Sanremo fino ad oggi. Ti voglio bene“

Renzo Arbore

“Se qualcuno mi dovesse chiedere perché Arbore sta col cappello in casa io gli rispondere perché me lo devo togliere per omaggiare il mio amico Vincenzo Mollica che rimane nel cuore mio, nel cuore di tutti i telespettatori…“

Raffaella Carrà

“Caro Vincenzo sono qui per te e per mandarti un abbraccio molto molto affettuoso e tu sai che é vero. Sei un uomo dai mille talenti ma la cosa più incredibile è che fare un’intervista con te è un’esperienza molto speciale che raramente ho provato nella mia vita. Ti voglio bene e ti auguro tutte le cose più belle“

Sabrina Ferilli

“Ti voglio bene ti ringrazio per tutta l’umanità e la comprensione che hai sempre messo nel fare il tuo lavoro in maniera eccellente ma non dimenticando mai che dietro una professione che c’è un essere umano. Sei stato, sei e rimarrai un giornalista unico“

Carlo Conti

“Un mito vivente un uomo da un grande cuore, un grande professionista e una persona eccezionale“

Giuliano Sangiorgi

Il leader dei Negramaro ha intonato al pianoforte la sua dedica…

“Rispettare le parole di Mollica per sapere la canzone di una vita o di un libro che rimane nella storia scritto bene da chi scrive la memoria e poi farsi raccontare di quel film che cambiò la vita a tutti anche qui, senza fare tanti giri di parole tu Vincenzo ci regali solo un grande amore“

Gianna Nannini

“Vincenzo sei sempre il pane per i miei denti. Sei la differenza, hai sempre fatto la differenza ed io sono con te sempre perché sei l’unico che sa fare la notizia quindi quando hai bisogno anche se adesso sei in pensione, e mi sembra troppo presto, chiamami perché tu fai la differenza“

Giorgia

“Io ti devo dire grazie perché ci sei sempre stato nella musica, nel lavoro ma ci sei stato come amico, come persona eccezionale anche in momenti difficili. E comunque se mai farò qualcosa di nuovo io mi verrò a far intervistare da te fai un po’ come ti pare, anche perché non posso rinunciare alla tua domanda perfetta“

Ligabue

“Ciao Vincenzo ogni volta che ci siamo incrociati ho visto che avevi ascoltato quello di cui avremmo parlato o avevi visto quello di cui avremmo parlato. So che questo lo hai fatto con ognuno di quelli con cui ti incontravi ogni giorno. Non è una cosa di poco conto credimi…“

Gigi D’Alessio

“Cosa dire di Vincenzo Mollica una persona piena di valori, una persona per bene, una persona molto competente. Devo dire che a me Vincenzo mi ha sempre dato una mano. E poi tu quello che sei ce lo hai già scritto nel cognome… sei una mollica di pane“

Francesco Guccini