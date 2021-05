L’industria discografica, da IFPI e FIMI, contro Vimeo

L’industria discografica contro Vimeo.

IFPI, che rappresenta l’industria discografica nel mondo, insieme al gruppo nazionale italiano FIMI e a FPM – Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale, ha coordinato un’azione legale per conto dei membri delle proprie case discografiche contro il servizio di condivisione di contenuti online Vimeo in Italia.

L’azione si basa sull’omissione da parte di Vimeo di impedire la visualizzazione di musica senza licenza sulla sua piattaforma.

Commentando l’azione Frances Moore, CEO IFPI, ha dichiarato:

“Vimeo non ha rispettato il suo obbligo, in qualità di servizio di condivisione di contenuti online, di adottare misure efficaci per impedire che musica senza licenza sia resa disponibile sul suo sito. Quantità significative di musica senza licenza vengono caricate e ricaricate sul suo servizio: ecco perché l’industria discografica ha preso provvedimenti contro Vimeo in Italia.

Le etichette discografiche investono molto nella scoperta, nella crescita e nella promozione degli artisti. La messa a disposizione di registrazioni audio senza licenza danneggia la loro capacità di garantire un ritorno sull’investimento, che è fondamentale per la loro capacità di investire in nuovi artisti “.