Via Con Me: il videoclip del brano di Paolo Conte alla Biennale del Cinema

Si è tenuta venerdì 11 settembre alla Biennale del Cinema di Venezia la presentazione del videoclip di Via Con Me. Lo storico brano di Paolo Conte ha ora un video presentato in anteprima durante IMAGinACTION 2020 a Forlì (ne abbiamo parlato Qui). Contestualmente è stato presentato il documentario Paolo Conte, Via Con Me di Giorgio Verdelli, che sarà al cinema solo il 28, 29, 30 settembre.

Durante l’evento è stata ricordata l’importanza del diritto del tax credit e del riconoscimento del videoclip come forma d’arte.

Le immagini della città di Ravenna fanno da sfondo al brano capolavoro della musica italiana. Il videoclip, approvato da Paolo Conte con lode, fa parte dei Capolavori Immaginati del Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION e ha la regia di Stefano Salvati e Maurizio Colombi con la produzione di Raffaella Tommasi per Daimon Film.

Un’operazione di valorizzazione culturale per contribuire alla diffusione del patrimonio artistico italiano.

Salvati racconta.

“Lavorare al videoclip di ‘Via con me’ di Paolo Conte mi ha dato molto piacere (è una delle mie canzoni preferite), ma mi ha anche portato un pò di ansia… perché creare delle immagini su una delle più importanti canzoni italiane di sempre, con la quale decine di milioni di persone sono cresciute, è stato molto complicato. La partecipazione alla Biennale ha un importante significato anche e soprattutto per il Decreto che il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali ha varato riconoscendo il diritto del Tax Credit ai videoclip intesi quindi come forma d’arte, essere alla Biennale Cinema sottolinea e rende ancora più forte questo aspetto. La mia più grande soddisfazione è aver ricevuto i complimenti con un videomessaggio da Paolo Conte.”

PAOLO CONTE, VIA CON ME

Paolo Conte, Via con me è un percorso ideale con la voce narrante di Luca Zingaretti per raccontare un personaggio eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale.

Alla base del progetto c’è una lunga intervista di Giorgio Verdelli a Paolo Conte.

Il regista ha attinto al patrimonio dell’archivio personale del cantautore, unendolo a materiale realizzato ad hoc. Interviste, riprese dei tour internazionali e occasioni di una carriera unica. Con una straordinaria carrellata di testimonianze. Roberto Benigni, Vinicio Capossela, Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani, Giorgio Conte, Pupi Avati, Luisa Ranieri, Luca Zingaretti, Renzo Arbore, Paolo Jannacci, Vincenzo Mollica, Isabella Rossellini, Guido Harari, Cristiano Godano, Giovanni Veronesi, Jovanotti, Jane Birkin, Patrice Leconte e Peppe Servillo.

Paolo Conte, Via con me è prodotto da Sudovest Produzioni, Indigo Film in collaborazione con Rai Cinema. Sarà nelle sale italiane solo il 28, 29, 30 settembre distribuito da Nexo Digital.

Foto di Renzo Chiesa