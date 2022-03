Vettosi: il nuovo singolo “Good Day” e il suo videoclip raccontano ciò che davvero fa vivere il giovane rapper napoletano

Vettosi torna in scena con il singolo Good Day (Italia Concerti in collaborazione con Thaurus, sotto licenza esclusiva Universal Music Italia), e il videoclip ufficiale.

Fuori ovunque Good Day, il nuovo singolo del giovane rapper napoletano Francesco Vettosi, in arte Vettosi, che qui racconta il quartiere dove è cresciuto, la famiglia, gli amici, la sua città.

Prodotto da Ceru167 e Dat Boi Dee, in Good Day Vettosi si ferma a osservare tutto ciò che lo circonda. Riflette sui passi che ha fatto, la fame che ha di raggiungere i propri obiettivi, le persone che gli sono vicine e che lo hanno supportato fino a questo momento e pensa che alla fine comunque “è nu good day”.

Vettosi racconta:

Good Day è il momento in cui ti soffermi a notare i dettagli che ti sfuggono. È essere consapevoli del male e del bene e saperli riconoscere. È essere presenti nell’attimo e vivere il momento. Good Day per me è dare libero sfogo a chi sei, senza guardare e dar peso a quello che ti circonda. È stata scritta tempo fa ma ho avuto modo di rivederla e riscriverla per far capire alle persone chi sono e cosa provo e vivo in questo momento.

vettosi good day il nuovo singolo

Accompagna l’uscita del singolo anche il videoclip diretto da Johnny Dama. Protagonista è la quotidianità di alcuni bambini che vivono insieme nel quartiere, che affrontano la realtà che li circonda, supportati l’uno dall’altro. La forza del gruppo fa sì che si esca dai confini della zona per arrivare alla città, metafora del percorso musicale di Vettosi.

A proposito di singolo e video, Vettosi continua:

Alessandro (Ceru167) e Davide (Dat Boi Dee) hanno fatto un’opera d’arte col beat e Johnny Dama ha colpito in pieno l’anima del pezzo, ha trascritto frasi in immagini in un attimo, tutto frutto di tanta empatia e sentimento. Ho voluto mostrarmi senza alcun velo tutto quello che sono, nel rap e nella vita.

Amo la mia famiglia e i miei fratelli e ho dei principi da rispettare. Good Day mi ricorda chi sono e perché sono qui. È un good day ogni giorno se noti i tuoi dettagli, se ricordi ciò che davvero ti fa vivere, ciò che conta davvero.

Foto di Johnny Dama.