Veronica Marchi torna con un elogio della fragilità e del fallimento e presenta l’album “Bianca”

A sette anni di distanza dalla pubblicazione di Non Sono L’Unica, Veronica Marchi torna con un elogio della fragilità e del fallimento e annuncia l’uscita del suo nuovo album, Bianca, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire dal 24 ottobre per Doc Music.

Il disco, come evoca il titolo stesso, è frutto di un’operazione di sintesi ed ecco che, come il bianco è dato dalla sintesi additiva di tutti i colori dello spettro visibile, allo stesso modo Bianca raccoglie undici storie di fragilità e debolezza, spaziando dalle morti sul lavoro (Lea) alla caduta del Ponte Morandi (Giù), dal desiderio di maternità (13 Ottobre) al fallimento amoroso (Io Ti Ho Amata).

“Il disco raccoglie una serie di storie che raccontano la fragilità degli esseri umani e la grandezza del prendere coscienza. Di fatto, è un elogio del fallimento“, spiega la cantautrice, polistrumentista e produttrice veronese.

Poi, aggiunge: “L’ho intitolato Bianca come una pagina ancora da scrivere, come il colore della lucentezza, come il colore che li contiene tutti, come le muse segrete, come le poesie, come Moby Dick, come Bianca d’Aponte”.

VERONICA MARCHI: “BIANCA” E IL LIVE “VORREI TORNARE BAMBINA”

Bianca verrà presentato per la prima volta dal vivo in occasione di Vorrei Tornare Bambina: uno speciale concerto che si terrà il 17 novembre al Teatro Camploy di Verona per festeggiare i vent’anni di carriera della cantautrice.

A impreziosire l’evento, con la direzione musicale di Giada Ferrarin, la presenza di alcuni ospiti: Andrea Mirò, Ilaria Pastore, Cristiana Verardo, Naska ed Eva.

Ma non è tutto! Veronica Marchi potrà infatti contare sulla presenza di Maddalena Fasoli, Laura Masotto e Federica Castro (archi e cori), Andrea Faccioli (chitarre e cori), Nelide Bandello (batteria, percussioni e cori), Nicola Panteghini (chitarre), Sara Alessandrini (batteria) e Gipo Gurrado (basso).

VERONICA MARCHI, “BIANCA”: LA TRACKLIST

Prodotto interamente dalla stessa Veronica – con la partecipazione di Stefano Giungato, Nicola Cipriani (E Tutto Il Resto Sarà Vita) e Amaranto (Lea) – il disco vanta la presenza di illustri ospiti: da Cristiana Verardo (voce in 13 Ottobre) ad Andrea Mirò (voce in Ogni Piccola Parte Di Me), passando per Eva (voce in Giù).

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist del disco:

E tutto il resto sarà vita Lea Anni 90 Ogni piccola parte di me Come eravamo Giù Le tue bugie più belle E ritrovarti sempre 13 ottobre Piove molto Io ti ho amata

Foto di copertina a cura di Antonia Di Bella