Ad un mese da Natale parte lo scatto finale... quali sono ad oggi i dischi più venduti del 2021?

Vendite album 2021… quali saranno i dischi più venduti dell’anno ormai vicino 2021… la classifica del primo semestre si è chiusa con una Top 5 formata, in ordine di vendita, da Sangiovanni, Måneskin, Capo Plaza, Rkomi e Madame. Ora che manca un solo mese a Natale (e di conseguenza tempo di regali), come cambierà la classifica?

Partiamo dal fatto che la Top 10 del primo semestre è decisamente rimasta invariata per quel che riguarda i nomi presenti. A loro si aggiunge solo l’esordio da record di Blanco con il suo Blu celeste. Ad oggi inoltre si conferma una Top 10 tutta italiana… per trovare qualche artista internazionale bisogna uscire dalla Top 20 dove troviamo Dua Lipa e a seguire The Weeknd.

C’è ancora un mese di tempo per togliere il primato a Sangiovanni. C’è vicinissimo Rkomi, abbastanza vicino i Måneskin e potrebbe farcela con un sprint natalizio Blanco.

Quasi impossibile che possano riuscirci gli altri hitmaker usciti da ottobre in poi come Salmo, Ultimo, Vasco Rossi e Marracash, e quelli in uscita prossimamente, ovvero Fedez e Marco Mengoni.

Ma com’è la situazione vendite alla settimana 46 del 2021? Clicca in basso su continua per scoprirla e vederi i cambiamenti rispetto alla classifica del primo semestre 2021.