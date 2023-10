Vasco Rossi: 240.000 biglietti del tour negli stadi venduti 60 minuti. In arrivo nuove date!

Vasco Rossi tour 2024 nuove date in arrivo dopo il sold out lampo degli stadi.

Il re degli stadi italiani ha messo a segno il suo ennesimo colpaccio. I biglietti per il Vasco Tour 2024, annunciati il 2 ottobre scorso, sono andati letteralmente a ruba stabilendo un nuovo record di vendite: in sessanta minuti infatti sono finiti i 240.000 biglietti totali per le cinque date negli stadi annunciate.

Una notizia che ha scatenato il delirio tra i fan di Vasco Rossi rimasti senza biglietto ma subito il cantautore e Live Nation, la società che produce i live del Blasco hanno rassicurato tutti. La società è infatti già al lavoro per aprire nuove date nelle due città, Milano e Bari, appuntamenti che andranno ad aggiungersi a queste date già sold out:

07 Giugno – Milano , Stadio San Siro SOLD OUT

Del resto Vasco era stato chiaro dopo il tour che lo scorso anno lo ha visto fare tappa a Rimini, Bologna (4 date), Roma (2 appuntamenti), Palermo e Salerno: obiettivo in un momento storico in cui un “San Siro” non si nega a nessuno, il rocker voleva farne almeno 7. Ebbene i primi 4 sono già sold out.

Nel frattempo sta andando molto bene su Netflix la Docu-Serie “Vasco Rossi – Il supervissuto” che contiene anche l’inedito “Gli sbagli che fai” che sta velocemente scalando le classifiche radio.