Vasco Rossi Una canzone d’amore buttata via, questo il titolo del nuovo singolo in uscita l’1 gennaio 2021.

Il brano a partire da ieri è disponibile in pre save e pre order cliccando qui. Il cantautore per l’occasione tornerà in tv, a 15 anni dalla sua ultima ospitata, per presentare il brano su Rai1 nella nuova edizione di Danza con me di Roberto Bolle proprio l’1 gennaio.

Nel frattempo è arrivata anche la notizia che, insieme a Sting, Vasco Rossi si è aggiudicato il Premio Tenco 2020. La manifestazione quest’anno tornerà in onda in tv con uno speciale in onda il 28 dicembre nella seconda serata di Rai3. Ad impreziosire lo spettacolo le esibizioni degli artisti registrate al Teatro Ariston e in alcune location di Sanremo.

Ecco il commento postato sulle proprie pagine social da Vasco Rossi: