Vasco Rossi: in attesa del ritorno live esce una nuova versione di “Vado al massimo”, il video di “Ogni volta” e una sorpresa Made in Usa

In attesa del grande ritorno live negli stadi italiani previsto per il 2023 le sorprese che riguardano Vasco Rossi sono davvero tante. Non ultime l’uscita del videoclip di Ogni volta e una versione rimasterizzata dell’album Vado al massimo e ancora… una sorpresa made in USA.

Ma andiamo con ordine… Carosello Records, la storica etichetta dei primi album di Vasco, ha da poco pubblicato una speciale riedizione rimasterizzata di Vado al massimo, rivoluzionario disco uscito nel 1982 e che quindi quest’anno ha compiuto 40 anni.

Questa speciale pubblicazione è stata accompagnata dall’arrivo del videoclip di un brano considerato tra i capolavori di Vasco Rossi, Ogni volta. Un video che segue l’arrivo di quelli di Jenny è pazza, Anima fragile e Siamo solo noi. Eccolo qui a seguire:

Il regista, Artusto Bertusi, spiega:

“Tra le canzoni entrate nella storia della musica italiana, e tra le più amate di Vasco, Ogni volta è quella che ha il minor numero di parole, massima sintesi della sintesi poetica di Vasco, che ha portato a lavorare in sottrazione sulla sceneggiatura e sulla grafica. Ogni volta, una canzone autobiografica, intima e introspettiva, un affresco impressionistico di emozioni e stati d’animo, ha una struttura simile a una filastrocca, con poche variazioni (un cambio di tonalità, un assolo di violino e uno di chitarra) ed è tutta in prima persona. Per questa ragione è stato naturale ideare un video tutto in soggettiva, con un unico protagonista e un unico sguardo, quello di Vasco.

Il soggetto e la sceneggiatura sono stati realizzati con la scrittrice Veronica Raimo.

L’album VADO AL MASSIMO 40th Rplay Special Edition include il cd, il vinile, un inedito libro cartonato e a colori, a cura del giornalista Marco Mangiarotti nato da una lunga e recente chiacchierata con Vasco, in cui racconta la storia del disco, la sua esperienza al Festival, le interviste a coloro che hanno partecipato alla realizzazione del disco e foto inedite di quel periodo.

Nel cofanetto da collezione, a tiratura limitata, sarà presente una cartolina per il download gratuito dello storico remix di Una splendida giornata e in versione rimasterizzata anche il 45 giri culto di Vado al massimo, canzone portata al Festival di Sanremo, e come b side Ogni volta.

VADO AL MASSIMO 40th Rplay Special Edition è stato masterizzato da Maurizio Biancani, che ha dato nuova vita alle 9 tracce dell’album del 1982. Biancani non è solo uno dei più importanti ingegneri del suono della musica italiana, ma è stato anche lo storico fonico della versione originale dell’album.

VASCO ROSSI MADE IN USA

Le canzoni di Vasco Rossi approdano in America con KIND OF VASCO. Il disco che rivisita alcuni tra i più grandi successi di Vasco in chiave jazz ed esce negli USA edito da Mike Dion (Steely Dan, Electric Light Orchestra, Ray Charles). E tra l’altro a luglio i ragazzi, Marco Vezzosi, Alessandro Collina e Andrea Marchesini, porteranno queste canzoni in tour in Corea.

Per l’edizione americana i titoli delle canzoni sono stati tradotti così che possano essere “compresi” quando passano in radio. Questa la tracklist: