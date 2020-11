Vasco Rossi nuovo singolo in arrivo! L’annuncio arriva direttamente dal profilo social del rocker di Zocca che ha svelato che nel 2021 sarà reso disponibile il primo singolo tratto dal nuovo album.

“Notizia straordinaria!! Il primo singolo del nuovo album uscirà il 1 gennaio 2021.

L’anno della rinascita.”

La scelta della data non è casuale e in effetti può davvero indicare l’inizio di un periodo di rinascita, ora più che necessaria.

Nei giorni scorsi il Blasco ha postato su Instagram una riflessione, che ora potrebbe essere letta come un indizio sul nuovo progetto.

“Nelle canzoni dico spesso che la realtà fa schifo.. ma dobbiamo tenere duro ed andare avanti. Perché è questo che ci fa essere uomini… affrontare questa vita così complicata, difficile, faticosa, piena di sofferenze.. ma anche di gioie e amore…”

VASCO ROSSI NUOVO SINGOLO

Un singolo inedito di Vasco Rossi manca ormai da un anno, precisamente dal 25 ottobre 2019, giorno in cui fu pubblicato Se Ti Potessi Dire.

L’ultimo album di inediti, invece, risale al 2014, anno in cui uscì Sono Innocente, premiato con 6 dischi di platino.

Già la scorsa estate Vasco aveva anticipato che il nuovo album avrebbe visto la luce nel 2021, ma ormai manca davvero sempre meno.

A questo punto non ci resta che attendere, anche in vista del Vasco Non Stop Live Festival in partenza il 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano.