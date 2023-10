Vasco Rossi mantiene la promessa e annuncia l’atteso ritorno sul palco dello Stadio San Siro di Milano

In “Ieri ho sgozzato mio figlio” Vasco Rossi canta: “La primavera bussa alle porte, entra dalle finestre, s’infila sotto le gonne delle donne“.

Ma, a distanza di una settimana dall’inizio dell’autunno, il rocker di Zocca pensa già all’estate 2024 e annuncia l’attesissimo ritorno sul palco dello Stadio San Siro di Milano, dove si esibirà il 7, l’8, l’11 e il 12 giugno 2024, per poi sportarsi allo Stadio San Nicola di Bari (25 giugno), ultima data del Vasco Live 2024.

07 Giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 08 Giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 11 Giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 12 Giugno – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 25 Giugno – Bari, Stadio San Nicola

I biglietti per il Vasco Live 2024 saranno disponibili per il Blasco Fan Club a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 4 ottobre. Gli utenti iscritti a My Live Nation potranno invece acquistarli a partire dalle ore 12.00 di giovedì 5 ottobre, mentre per l'apertura generale delle vendite su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone bisognerà attendere le ore 12.00 di venerdì 6 ottobre.







Vasco Rossi mantiene la promessa e torna a San Siro

A giugno, ai microfoni di QN, Vasco Rossi aveva espresso il desiderio di tornare quanto prima ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano, lanciando anche una piccola provocazione (ne abbiamo parlato qui).

Di seguito riportiamo le sue parole:

“Su sette San Siro la prossima estate ci conto. Quest’anno non ci sono andato perché c’erano troppe superstar. Ma il prossimo ho intenzione di prenotarlo per un mese… Dieci concerti? Non vorrei alzare troppo l’asticella, ma sette sì. D’altronde ogni artista ha il pubblico che si merita“.

Di queste sette date ne sono già state annunciate quattro. Non resta dunque che aspettare per scoprire se il Blasco nazionale ha davvero intenzione di proporre ben sette repliche del suo show nello stadio meneghino.