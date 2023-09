Vasco Rossi annuncia l’uscita di un brano inedito, “Gli sbagli che fai”

Questa sera, al TG1 delle ore 20.00, Vasco Rossi ha presentato la docu-serie “Vasco Rossi – Il Supervissuto” e ha annunciato l’uscita di un brano inedito, “Gli sbagli che fai“.

“A un certo punto ho avuto la netta sensazione che ci volesse anche una canzone inedita”, ha raccontato il rocker di Zocca. “Il titolo è ‘Gli sbagli che fai’, perché io sono quello che sono grazie a tutto quello che ho fatto. E rifarei tutto quello che ho fatto in questa mia straordinaria vita spericolata e supervissuta”.

Poi ha aggiunto: “C’è una frase alla fine della canzone che, secondo me, è particolarmente importante. Dice: ‘Prendimi la mano e raccontami che niente è impossibile‘. Questo secondo me è quello che fa un artista con il suo pubblico: lo prende per mano e gli racconta che niente è impossibile“.

Vasco Rossi: “Gli sbagli che fai” e la docu-serie su Netflix

Disponibile su Netflix a partire da mercoledì 27 settembre, la docu-serie “Vasco Rossi – Il Supervissuto” è “un selfie lungo 5 ore” ed è stata girata in gran parte durante i due anni di pandemia: un’occasione unica per il Blasco per trovare il tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita.

“L’idea propostami da Netflix mi piaceva molto. Diciamo anche che stuzzicava la mia vanità, ma era anche l’occasione per raccontare la vera storia di Vasco Rossi. Siccome in giro si sentono un mucchio di leggende e di storie, volevo per una volta raccontare la mia versione“.