Vasco Rossi piange la scomparsa di Gabri, madre di suo figlio Lorenzo

Nella giornata di ieri, 27 marzo 2024, Vasco Rossi ha affidato ai suoi un intenso messaggio di saluto per sua Gabri, la donna a cui ha dedicato una delle sue canzoni più intense e che lo ha reso padre per la prima volta, scomparsa a soli 56 anni.

Gabriella Sturani, questo il vero nome di Gabri, aveva conosciuto Vasco a sedici anni e dal loro amore è nato il primo dei tre figli del rocker, Lorenzo. Dopo due anni insieme, dal 1983 al 195, Gabriella aveva deciso dopo la rottura con il Blasco di avere il figlio da sola. Figlio che è stato riconosciuto da Vasco solo nel 2003.

Queste le parole postate sui social da Vasco Rossi:

“Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre VIVA nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte… Ti sono vicino… E ti voglio bene”.

VASCO ROSSI GABRI TESTO E AUDIO

Qui a seguire il testo del brano pubblicato nel 1993 nel disco “Gli spari sopra” e che porta il nome di Gabriella anche se, va detto, il rocker non ha mai confermato ne smentito di aver scritto con il co-autore Roberto Casini il brano per lei anche se la frase sui suoi sedici anni è sicuramente un chiaro riferimento alla loro storia.

Adesso ascoltami

Non voglio perderti

Però non voglio neanche

Neanche illuderti

Quest’avventura è stata una follia

È stata colpa mia

Tu hai sedici anni ed io

Ed io

Ma adesso spogliati

Che voglio morderti

Voglio sentire ancora

il tuo piacere esplodere col mio

Domani sarà tardi

per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

Ma adesso fermati

Non voglio perderti

I tuoi sorrisi adesso non nasconderli

Con le mie mani tra le gambe

Diventerai più grande

E non ci sarà più Dio

Perché ci sono io

Gabri come sei splendida

Gabri adesso smettila

la la la la la

la la la la la

Non t’ho insegnato io

Quello che stai facendo adesso da Dio

Mi fai tremare il cuore mi fai smettere di respirare

Domani sarà tardi

per rimpiangere la realtà

È meglio viverla

È meglio viverla

la la la la la

la la la la la

Gabri, Gabri, Gabri

Gabri, Gabri, Gabri

Gabri, Gabri, Gabri