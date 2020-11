Sarà disponibile dal 27 novembre una inedita versione da collezione dello storico album di Vasco Rossi Colpa D’Alfredo. Per promuovere il progetto è on line il corto animato inedito del brano Anima Fragile.

Colpa d’Alfredo è il terzo album di Vasco Rossi e fu originariamente pubblicato il 3 aprile 1980 dall’etichetta Targa.

Continua, così, la serie celebrativa R>PLAY dedicata agli album da studio di Vasco iniziata nel 2018 con la ripubblicazione del primo album …ma cosa vuoi che sia una canzone…, seguita nel settembre 2019 da Non siamo mica gli Americani!.

Colpa d’Alfredo R>PLAY Edition 40th uscirà venerdì 27 novembre con l’inedita copertina che riporta la foto come la voleva allora Vasco. Sul fronte il suo primo piano con l’occhio nero e il volto tumefatto, truccato come se fosse stato pestato. Nel disco originale, per un colpo di mano dell’ultimo momento del discografico, la foto di Mauro Balletti era stata utilizzata come retro e in copertina uno scatto dello stesso servizio, ma di spalle.

L’altra grande sorpresa, molto attesa dai fan, è il cortometraggio inedito di animazione di Anima Fragile, uno dei brani più amati di Vasco, che non aveva avuto ad oggi un videoclip.

Il corto, di circa 6 minuti, è descritto dal regista Arturo Bertusi.

“Il video ricrea le suggestioni della canzone nel racconto contemporaneo e metropolitano di un ragazzo e una ragazza che si conoscono e si inseguono attraverso il tempo, con la complicità del destino. Il senso profondo della storia narrata nel video è racchiuso nella frase ‘E la vita continua, anche senza di noi’: avere sempre una nuova occasione, nonostante tutto. E il sogno scorre lungo il filo rosso che unisce le persone, le anime e le vite, in un unico grande abbraccio.”

Le scene sono animate da 12,5 fotogrammi al secondo, tutti disegnati a mano, così come i background. I disegni sono di Rosanna Mezzanotte; le animazioni sono di Tommaso Arosio e Matteo Manzini. Il soggetto e la sceneggiatura, scritti a gennaio 2020, sono di Arturo Bertusi e Roberto Lepore, e la produzione si è sviluppata tra aprile e novembre.

“Qui potrei addirittura tirar fuori Lacan, con la figura del godimento al posto di quella del desiderio. Il godimento che è mortifero, è quasi un istinto di morte, in realtà, e poi, se tu invece proibisci il godimento, ecco che nasce il desiderio. E il desiderio è una cosa che costruisce, crea tutto quello che c’è, ed è infinito, mentre il godimento finisce tutte le volte con il godimento della cosa.”

Così Vasco descrisse Anima Fragile.

VASCO ROSSI COLPA D’ALFREDO

Colpa d’Alfredo è l’ultimo disco di transizione di Vasco, un album che si porta ancora dietro il mondo precedente. Qualcosa stava definitivamente cambiando e questo lavoro fotografa la sua evoluzione da cantautore a rocker.

Vasco si trasforma nel leader di una band, anche se in embrione. Questo è il primo album fatto con la discografia milanese. Sono ancora canzoni d’autore ma che funzionano alla grande anche in radio. Si comincia a sentire l’anima rock, c’è un cambio di rotta perfino nelle ballate, meno romantiche e più ironiche.

A livello sonoro rappresenta una frattura rispetto ai due album precedenti. Non ci sarà più il pianoforte di Gaetano Curreri (per l’ultima volta suona il piano un solo brano, Anima fragile) ma saranno sempre più presenti le chitarre, che prenderanno il sopravvento sulle tastiere. Il linguaggio si fa decisamente più rock e da qui in avanti Vasco “imbraccia il gruppo”.

Gli otto brani che lo compongono sono un laboratorio di idee e di linguaggio, e rivelano un Vasco molto comunicatore. Inizia a emergere l’anima anarchica, il sentimento politico e umanista.

Realizzato in collaborazione con Chiaroscuro Creative, che da sempre si occupa dei progetti editoriali e dell’immagine di Vasco, Colpa d’Alfredo R>PLAY Edition 40th verrà pubblicato in tre versioni.

un preziosissimo cofanetto Deluxe da collezione, in edizione limitata numerata, che include: un libro cartonato di 128 pagine, scritto dal giornalista e critico musicale Marco Mangiarotti , con i racconti dello stesso Vasco e le testimonianze dei musicisti che hanno partecipato alla realizzazione dell’album, oltre a molte foto e contenuti inediti ed esclusivi; l’album originale a 33 giri 180gr; il 45 giri ‘ Non l’hai mica capito/Asilo ‘Republic ’; il CD in versione vinyl replica; la musicassetta; la maschera di cartone che riproduce il viso di Vasco con l’occhio nero; e il cortometraggio di animazione di Anima Fragile , scaricabile tramite un QR-Code .

di 32 pagine con contenuti esclusivi + CD; un LP – Long Playing originale (180gr.) rimasterizzato.

I brani sono stati rimasterizzati a 24bit/192KHZ, la migliore definizione attualmente possibile, partendo dai nastri master analogici di studio.

Un lavoro realizzato tramite trattamento termico, restauro ed acquisizione in digitale. Tutto è stato effettuato negli studi Fonoprint da Maurizio Biancani, che curò le registrazioni originali del disco e produsse alcuni album successivi.

LA TRACKLIST

Non L’hai Mica Capito

Colpa D’Alfredo

Susanna

Anima Fragile

Alibi

Sensazioni Forti

Tropico Del Cancro

Asilo “Republic”

Foto di Angelo Deligio Mondadori Portfolio