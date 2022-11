Vasco da record! Più di 260.000 biglietti venduti in 4 ore e due nuove date del tour 2023

Vasco Tour 2023.

Questa mattina si sono aperte le prevendite per il Vasco Live – Tour della prossima estate ed è partita subito la classica corsa al biglietto (leggi qui).

Nelle prime 4 ore sono stati venduti più di 260 mila biglietti!

Data la grande richiesta, Live Nation ha subito annunciato due nuovi concerti a Bologna: l’11 e il 12 giugno 2023. Salgono così a 4 gli appuntamenti allo Stadio Dall’Ara.

Il calendario viene ora dichiarato definitivo.

I biglietti per le due nuove date di Bologna saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 10:00 del 29 novembre e per i clienti di Vodafone Happy – il programma di Vodafone che premia i clienti per il tempo passato insieme – dalle ore 10:00 del 30 novembre.

L’apertura generale delle vendite partirà dalle ore 11:00 del 2 dicembre.

Le presale avverranno in esclusiva sulla piattaforma Vivaticket.

L’apertura vendite generale sarà aperta sulle 3 biglietterie: Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone.

CALENDARIO – Vasco Live – Tour 2023

6 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

7 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara

11 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara NUOVA DATA

12 giugno BOLOGNA – Stadio Dall’Ara NUOVA DATA

16 giugno ROMA- Stadio Olimpico

17 giugno ROMA- Stadio Olimpico

22 giugno PALERMO – Stadio Barbera

23 giugno PALERMO – Stadio Barbera

28 giugno SALERNO – Stadio Arechi

29 giugno SALERNO – Stadio Arechi

