E’ uscito il nuovo progetto discografico di Vasco Brondi Talismani per Tempi Incerti, album dal vivo registrato durante il tour della scorsa estate.

Il disco sarà presto disponibile anche la versione in doppio vinile a tiratura limitata di 500 copie, con distribuzione dalla fine gennaio.

“Ci sono momenti in cui l’arte più chiaramente può essere un anticorpo, le poesie degli oracoli, la filosofia un ulteriore sistema immunitario, le canzoni risvegliarci, la letteratura proteggerci…”

Questo il messaggio con cui Vasco Brondi annunciava, nel giugno scorso, lo spettacolo estivo Talismani per Tempi Incerti.

L’idea del progetto è nata durante il periodo di isolamento forzato della scorsa primavera. Strada facendo si è trasformata in un vero e proprio spettacolo, rappresentato in un tour di dieci date, sempre avvolte dalla magia di potersi ritrovare finalmente “nello stesso posto e nello stesso momento”.

Durante lo spettacolo dal vivo le canzoni di Vasco venivano mescolate con cover, con poesie e letture solo apparentemente provenienti da mondi lontani.

Un’alchimia magica che si è rinnovata concerto dopo concerto e che questo album vuole provare a fissare nella memoria e nel tempo, quasi a farlo diventare un talismano a sua volta. Nell’album non mancano due ospiti d’eccezione: Margherita Vicario (in Noi non ci saremo) e Massimo Zamboni (in Annarella).

“Sono molto contento che lo spettacolo Talismani per tempi incerti diventi un album. Ci sono dentro i talismani, le letture, le canzoni che ho scritto io e quelle che hanno scritto altri che ho cantato tutte le sere nelle piazze, sulle colline, negli anfiteatri, nei cortili, su palchi galleggianti, nei castelli, nei parchi, in spazi enormi dove eravamo in trecento, cinquecento, massimo mille persone.

I biglietti finivano sempre in pochi giorni anche se portavo in giro uno spettacolo non ben identificato, sottotitolato ‘sonate per pianoforte violoncello e chitarre distorte’, facendo la cosa controproducente di leggere poeti, filosofi, cantare canzoni sconosciute. > Tra noi eravamo molto più vicini di quello che sembrava, lo spazio e il tempo manifestavano la loro arbitrarietà, i momenti erano più intensi, lo spazio che ci divideva spariva.

Ci siamo ritrovati con gli strumenti in mano, davanti alle casse degli impianti come fossero degli oracoli, come sempre misteriosamente attirati dalla musica, dall’aria che vibra a tempo con noi, dalle parole che ogni tanto si sintonizzano con la nostra confusione e fanno sentire tutto forte e chiaro.

Questo concerto è stato registrato praticamente a mia insaputa e non avrei mai pensato di farne un disco, ma adesso queste registrazioni sono diventate a loro volta un talismano, ripensando a quel buco spazio/temporale bellissimo. > Talismani per tempi incerti è il nostro dono di fine anno per provare a ricambiare l’abbraccio stretto che abbiamo sentito.”