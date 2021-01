Valos: fuori il singolo “Brillerà” per... festeggiare il diciottesimo compleanno!

E’ ora disponibile Brillerà, il nuovo singolo dell’artista romano Valos, pubblicato in occasione del suo diciottesimo compleanno. Il brano, prodotto da Otalay, segna un forte cambio di rotta artistico e personale, con un messaggio di speranza per tutti i giovani come lui.

Il giovane artista originario del quartiere romano Monteverde si è fatto conoscere durante una delle puntate di Tu non sai chi sono io, il format di Fremantle e Rai disponibile su Rai Play dallo scorso 14 dicembre 2020.

Brillerà nasce da un’idea nata durante un freestyle della scorsa estate, che in poco tempo raggiunge le 25.000 visualizzazioni sul canale IGTV dell’artista. Il singolo prende vita come un brano cantautorale che sintetizza gli elementi del pop e dell’urban in chiave moderna.

Determina, poi, più di una trasformazione. Non solo l’allontanamento dal mondo rap/trap, che ha caratterizzato le fasi iniziali di Valos, ma anche una raggiunta maturità in cui Valerio si fa portavoce di un messaggio di speranza per i suoi coetanei.

Brillerà racconta il sogno di un ragazzo comune di rendere la propria vita ogni giorno più luminosa e significativa, con la voglia di crescere e di eccellere in ciò che lo fa stare bene.

“Ho appena compiuto 18 anni… fatemi un bel regalo.

Brilliamo insieme e fate scoppiare la traccia.”

VALOS

“Brillerà ci ricorda di portare sempre il nostro sogno con noi nella monotona quotidianità. Brillerà è per tutti quei ragazzi che mettono sudore e voglia di fare per avvicinarsi a quell’obiettivo tanto atteso. Per tutti quei ragazzi partiti da una storia difficile composta da momenti, periodi e situazioni che li hanno plasmati, portandoli ad essere i ragazzi che sono oggi, quei ragazzi che nonostante tutti gli ostacoli continuano a rincorrere ciò in cui credono.”

Queste le parole di Valos, che attualmente sta lavorando all’Ep d’esordio.