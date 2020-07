Valerio Scanu svela i suoi progetti, musicali e non, per il 2020

Valerio Scanu attraverso un post sui social ha anticipato ai fan alcune delle novità che lo riguardano in arrivo in questo 2020.

Il cantante, secondo classificato ad Amici di Maria De Filippi nell’anno della vittoria di Alessandra Amoroso, non si è mai fermato dal 2008 ad oggi nonostante alcune divergenze proprio con la presentatrice e con il talent show che lo ha fatto conoscere, in età adulta, al grande pubblico.

L’ultimo album di Valerio, X, è stato pubblicato nel 2018. Nel mentre ci sono state partecipazioni a programmi televisivi come Tale & Quale Show e Ballando con le stelle (in quest’ultimo nelle vesti di inviato), la creazione di un concerto di Natale a Roma, ormai diventato un appuntamento tradizionale, il ritorno allo studio (per la precisione legge) e l’apertura di diverse attività imprenditoriali.

Ecco le parole postate da Scanu sui social che, tra le altre cose, sono servite anche per presentare la sua nuova avventura da imprenditore, l’apertura di un salone di bellezza…

“Eccoci qua, il tanto atteso giorno è finalmente arrivato…

Questo periodo lungo di cambiamento ha profondamente segnato la fine e l’inizio di tante cose… Ogni fine fa sempre spazio ad un nuovo inizio ed oggi sono qui per dirvi che finalmente il cantiere dei miei progetti ha preso forma e colore ed è per me un piacere condividerlo con tutti voi che da sempre sostenete la mia vita fatta di arte e passione portata avanti e supportata da in ogni momento… Sappiamo bene però che le mie passioni non si fermano qui… Sono andato oltre e, con l’incoraggiamento delle persone a me care che nonostante le avversità mi spingono anche in scelte azzardate per il periodo che stiamo vivendo, vi dico che ho creato anche un nuovo progetto di vita, un nuovo inizio, un posto che mai nessuno oltre me potrà chiamare “suo” ed è per me un onore presentarvelo…

Dal punto di vista musicale quest’anno l’artista festeggia dieci anni esatti dalla sua vittoria al Festival di Sanremo con Per tutte le volte che, brano scritto da Pierdavide Carone che, in questo articolo in esclusiva per noi, ce ne ha raccontato la storia.

Nel futuro di Valerio Scanu ci sono un nuovo album, l’undicesimo della sua carriera e il quarto da indipendente, e il ritorno del concerto di Natale a Roma.