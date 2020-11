Uscirà il 4 dicembre il nuovo progetto discografico di Valerio Scanu Canto di Natale (etichetta NatyLoveYou / distribuzione Self), disponibile in versione cd e DVD, da oggi in pre-order. Tra gli ospiti speciali Remo Girone e Massimo Lopez.

L’arrivo dell’album sarà preceduta dall’uscita del brano inedito L’Aria Del Natale, dal 27 novembre in radio e negli stores digitali.

“Il mondo è uno specchio! E ciò che vediamo non è altro che il risultato di come siamo dentro… Lasciate che quest’anno vi accompagni, insieme allo Spirito del Natale, a compiere un viaggio che vi cambierà la Vita.”

Questo il messaggio postato da Valerio Scanu sui social per parlare del progetto natalizio.

VALERIO SCANU CANTO DI NATALE

Canto di Natale raccoglie alcune delle più belle canzoni natalizie di fama internazionale, reinterpretate in una versione originale e raffinata, a cui si aggiunge appunto L’aria del Natale.

Questa la tracklist del CD.

1. Silent Night

2. White Christmas

3. Let it Snow

4. Winter Wonderland

5. Santa Claus is Coming To Town

6. Have Yourself a Merry Little Christmas

7. I’ll Be Home For Christmas

8. Jingle Bells feat. Irene Calvia

9. It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas

10. Sleigh Ride

11. Rudolph The Red Nose Reindeer

12. L’Aria del Natale

Questa la tracklist del DVD

1. Bentornato

2. Silent Night

3. Il Tuo Sogno

4. White Christmas

5. Lascia Che Accada

6. Let It Snow

7. Guarda Che Meraviglia

8. Winter Wonderland

9. Il Coraggio d’Esser Buoni

10. Santa Claus Is Coming To Town

11. Ti Meriti Un Regalo

12. Have Yourself A Merry Little Christmas

13. Un Luogo Speciale

14. I’ll Be Home For Christmas

15. Momenti di Gioia

16. Jingle Bells feat. Irene Calvia

17. Gli Occhi del Cuore

18. It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas

19. Il Potere dell’Immaginazione

20. Sleigh Ride

21. Il Brutto Anatroccolo

22. Rudolph The Red-Nose Reindeer

23. Accendi La Luce

24. L’Aria del Natale