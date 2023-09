Valerio Mazzei racconta il legame con la sorella nel brano “Sofia”

Valerio Mazzei pubblica il nuovo singolo “Sofia”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 22 settembre 2023. Il brano (pubblicato da Artist First) esprime con sincerità un aspetto profondo e nascosto della vita dell’artista.

Dopo “Che male che fa”, “Diverso” e “Piumone”, Valerio continua a parlare di sé attraverso le canzoni. Questa volta, propone un brano intimo e introspettivo con cui omaggia una persona speciale.

“Sofia” è dedicato alla sorella minore; ed esprime l’amore fraterno che Valerio prova per lei. Il loro rapporto è speciale, perché fatto di affetto, complicità e unione, ma anche di difficoltà e resilienza. Il loro legame è diventato indissolubile grazie al sostegno reciproco e alla necessità di dover crescere da soli. Ciò, nonostante i problemi e la distanza. Sofia infatti studia economia a Madrid, seguendo un percorso che era stato pensato anche per Valerio. Poi, la passione per la musica è stata più forte e Valerio ha deciso di percorrere un’altra strada.

“Sofia” descrive con sincerità e immediatezza il rapporto tra i due fratelli: “Tu che hai imparato a truccarti da sola / io a prendermi cura di te / quei ricordi ti fanno paura / e mentre piangi sento le tue lacrime”.

Nel presentare il brano, Valerio Mazzei sottolinea l’aspetto delle emozioni. Racconta infatti: “Sofia” è un altro tassello del mio passato, uno dei più importanti. Il pezzo descrive la difficoltà che io e mia sorella abbiamo avuto ma anche della forza che ci siamo dati a vicenda nel crescere un po’ più in fretta degli altri. In “Sofia” ci sono parole profonde che volevo dirle da tempo e che finalmente con questo singolo sono riuscito a esprimere. Lei è prima di tutto la parte migliore di me. Non sono mai stato bravo a mostrare le mie emozioni, soprattutto con lei. Quando ho scritto questa canzone il mio unico obiettivo era quello di comunicarle quanto fossi fiero della persona forte che è diventata, nonostante la vita ci abbia messo a dura prova”.

La cover di “Sofia” è una vecchia fotografia che ritrae i fratelli Mazzei davanti al mare. Valerio, il più grande, tiene per mano la sorella Sofia. La stretta di mano rappresenta il loro legame e la sicurezza che entrambi ritrovano nel loro rapporto.

“Sofia” è un importante tassello del nuovo progetto discografico cui Valerio Mazzei sta lavorando da mesi.

TESTO di “SOFIA”

In giro le voci parlano ma quello

che ho passato lo sai solo tu

pochi mi hanno visto piangere

tu mi hai visto farlo qualche volta di più

e infondo sono ancora lo stesso

ma quello che ciò intorno è diverso

che se tutti sapessero la verità

non dovrei tenermi tutto dentro

ma cosa vuol dire che lei non c’è più,

io che già piangevo guardando in su,

sai che il mio pensiero rimanevi tu

e rimani sempre tu

che hai imparato a truccarti da sola

io a prendermi cura di te

e quei ricordi ci fanno paura

e mentre piangi sento le tue lacrime

anche se ste cose non le ho dette mai

non basteranno le parole a dimostrarti

che mi manchi anche se non ti chiamo mai

Mai

ma anche se siamo cresciuti

E forse siamo cambiati

E ora stai a cento minuti da me

sai che tengo tutto dentro

E forse non ti ho mai detto

che ti giuro son fiero di te

ma cosa vuol dire che lei non c’è più,

io che già piangevo guardando in su,

sai che il mio pensiero rimanevi tu

e rimani sempre tu

che hai imparato a truccarti da sola

io a prendermi cura di te

e quei ricordi ci fanno paura

e mentre piangi sento le tue lacrime

anche se ste cose non le ho dette mai

non basteranno le parole a dimostrarti

che mi manchi anche se non ti chiamo mai

Mai

tornassi indietro adesso

sai sarebbe diverso

ti starei più vicino

Lo sai

Che da quando è successo

c’è molto più silenzio

e dormiamo da soli

Oramai

anche se ste cose non le ho dette mai

non basteranno le parole a dimostrarti

che mi manchi anche se non ti chiamo mai

Mai