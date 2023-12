Vale Lambo, svelati i feat e la tracklist del nuovo album “Lamborghini a Via Marina”

Dopo aver annunciato l’uscita del nuovo album “Lamborghini a Via Marina” (Warner Music Italy), fuori venerdì 13 gennaio e già disponibile in pre-save e pre-order, Vale Lambo svela la tracklist e tutti i feat del disco.

“Il mio terzo capitolo è pronto. Mi sono divertito, mi sento una persona nuova. 3 anni di assenza sono molti oggi che la musica va a 3000, ma su questo ci sto lavorando… Durante questo tempo ho riflettuto molto sui comportamenti che ho avuto negli anni e sul fatto che mi isolo spesso con me stesso e anche con gli amici, ma è così che vivo la musica: in modo molto personale, ne sono quasi geloso“, racconta Vale Lambo.

“Ricordo ancora la magia di quando uscivano i dischi e non sapevi cosa c’era dentro. Nessuno spoiler, solo l’attesa del tuo artista preferito e basta. Ho sentito parlare molto in giro delle mie scelte artistiche. Vorrei rispondere a tutti quelli che non mi conoscono che la musica è evoluzione. Non sono la stessa persona di 10 anni fa e non sarò lo stesso tra 10 anni. Ho iniziato questa roba quando non era moda e, insieme ad altri, l’abbiamo resa moda. Oggi vedo molta voglia di apparire e personaggi senza valori. Non dimenticate chi davvero ha creato questo movimento“.

A proposito dell’album aggiunge infine: “Sentivo il bisogno di fare un disco dove mi divertissi in tutti i sensi, sperimentando cose nuove. So che questo può essere una benedizione, come anche una maledizione, ma qualcuno dovrà pur farlo. Ringrazio tutti i fan per la pazienza e per aver aspettato quest’album più di me. Le parole non dette sono tutte qui“.

vale lambo, “lamborghini a via marina”: feat e tracklist

Anticipato dal singolo “Genkidama“, “Lamborghini a Via Marina” arriva a distanza di quasi 4 anni dal precedente lavoro discografico, “Come il Mare“, ed è un vero e proprio viaggio, durante il quale Vale Lambo può contare sulla presenza di amici e colleghi, tra i quali possiamo annoverare: Noyz Narcos, Geolier, Lele Blade, Rose Villain, Don Pero, Roselle e MV Killa.

Di seguito riportiamo la tracklist e i feat dell’album: