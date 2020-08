A qualche settimana da So Pazz’ E Te insieme a Sal Da Vinci (ne abbiamo parlato Qui), è ora arrivato il nuovo singolo di Vale Lambo Statt Zitt.

Il brano segna il debutto per l’artista con Virgin Records (Universal Music Italia) e porta la firma dello stesso Vale Lambo per quanto riguarda il testo e di Yung Snapp per la musica.

“Il titolo è anzitutto un intercalare tra amici, che diventa pure un concetto. In questa canzone racconto gli effetti dei due anni di mia assenza discografica. Quando sei tra persone fidate e parli di cose importanti, scabrose, pericolose, fai affermazioni con la raccomandazione di custodirle e tenerle segrete. Di tacere. Stando zitti appunto. L’intercalare accomuna me e coloro che mi sono stati più vicini in questi ultimi tempi. Un periodo in cui nell’ambiente musicale svariate malelingue dicevano che fossi morto. Macché! Quando?! Per questa ragione con il producer Yung Snapp abbiamo creduto in un beat quasi violento. L’impatto ritmico è dirompente e desideravo tanto fosse così: un ariete per aprire il lungo silenzio. Ci siamo ispirati a un groove anni ’90 che abbiamo elaborato a nostro gusto.”

Queste le parole di Vale Lambo.

VALE LAMBO STATT ZITT

Vale Lambo nel brano ha inserito due citazioni. Una ricorda Aro stat ‘e cas, sua hit del 2016 e Int’ ‘o rione dei CoSang.