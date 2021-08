Vale Lambo firma con Sony Music Italy e lancia “Weom”

Vale Lambo Weom è il titolo del nuovo singolo dell’artista fuori da venerdì 27 agosto.

Valerio Apice, questo il vero nome di Valelambo, ha una lunga carriera alle spalle ed ora approda ufficialmente in una major discografica come solista. Weom infatti uscirà per Columbia Records Italy / Sony Music Italy.

Nato a Secondigliano nel 1991 a soli 17 anni, Vale Lambo entra a far parte del collettivo 365muv e incide il brano È meglio pe’ loro. È con Le Scimmie, duo formato insieme al rapper Lele Blade, che raggiunge il successo e si fa conoscere dal grande pubblico.

Nel 2018 pubblica il suo album di debutto intitolato Angelo, composto da quattordici brani scritti in collaborazione con i produttori di Dogozilla, etichetta discografica fondata da Don Joe.

Il 3 giugno 2019 viene annunciata la firma di Vale Lambo per BFM Music, etichetta del rapper Luchè. L’uscita del secondo disco ufficiale, Come il Mare, avviene il 25 settembre 2020. Il disco presenta collaborazioni importanti, quali Luchè, Geolier, MadMan, Lele Blade, Carl Brave, Franco Ricciardi, Nayt, Dani Faiv e CoCo.

VALE LAMBO WEOM

Il nuovo singolo esce questo venerdì, 27 agosto e si intitola Weom. Il brano, prodotto da Niko Beatz, è già disponibile in pre save qui.

Questa nuova canzone è scritta in dialetto napoletano e racconta scene di vita quotidiana di una Napoli che vive la strada, come racconta Vale Lambo: