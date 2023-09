Il difficile vissuto familiare simile unisce UZI LVKE e DON PERO in “Palafitte”

Torna venerdì 29 settembre UZI LVKE con un nuovo singolo per Warner Music Italy e un’importante collaborazione: “Palafitte” con il feat di DON PERO.

Luca Sampieri, in arte Uzi Lvke, nasce a Roma nel 1998 e cresce nel quartiere di Corviale. La scelta di usare la U scritta V, come nel latino antico, è fatta per rimarcare la propria origine romana e il nome UZI (un modello di fucile) descrive una vita che spara addosso sin da giovani.

Luca si avvicina alla musica dall’adolescenza, grazie ai suoi educatori sociali, con la voglia di raccontare se stesso e ciò che lo circonda. Nel tempo, la sua passione si è trasformata in un vero e proprio lavoro.

Ad oggi conta diversi singoli pubblicati tra il 2021 e il 2023. Nei giorni scorsi, con uno spoiler circolato sui social, l’artista ha svelato questo nuovo episodio del suo percorso artistico che segue “Cantine 2” lanciato a giugno scorso.

Uzi Lvke palafitte significato del brano

“Palafitte” è un brano dall’atmosfera malinconica in cui Uzi e Don Pero sottolineano con le loro strofe il peso non indifferente delle mancanze che hanno in comune, dalle figure assenti nel loro ambiente familiare al vissuto analogo e sofferto per i due.

Tra Roma e Siracusa la sensazione è che non esista distanza: lo spirito caldo e pieno di affetto del meridione è lo stesso che stringe il legame fra i due artisti.

Con un forte messaggio di speranza che punta a nuove sfide e obiettivi per entrambi, Don Pero completa “Palafitte” rendendo proprie le strofe, che brillano mescolando l’abilità di delivery e di scrittura di entrambi, mentre il background musicale di UZI LVKE riemerge soprattutto nelle sonorità del ritornello.