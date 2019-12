E’ ormai tutto pronto per la prima edizione di Up Xmas, il concerto di Natale di Tv8 che verrà trasmesso il 25 dicembre alle 14.10 sull’emittente di proprietà del gruppo Sky Italia e che verrà registrato domenica 8 dalle 14.30 sulle piste da sci di Pila, in Valle d’Aosta (Qui il nostro articolo di presentazione del progetto).

Pupo e Lodovica Comello saranno i padroni di casa di un concerto in cui novità e tradizione saranno sullo stesso palco. I due conduttori introdurranno un cast d’eccezione composto da numerose nuove leve della musica italiana. E’, infatti, prevista la presenza di Elodie, Anastasio, Shade, Giordana Angi, Alberto Urso, Boro Boro e per chiudere ci sarà in Dj Set di Max Brigante di Radio 105.

Queste le parole di Pupo pronunciate durante la conferenza stampa:

“Sono felice per questa accoglienza. Conosco la Valle d’Aosta della quale sono cittadini onorario e venivo qui a sciare negli anni ’70. Qui ho vissuto momenti facili, ma anche altri molto difficili. In Valle ho imparato a gestire la mia vita e per questo la considero come una seconda casa. Il cast è composto da numerosi artisti giovani e i rappresento… la tradizione! Sono il punto di incontro tra classicità e modernità.”

Gli fa eco Lodovica Comello:

“Frequento Pila e la Valle da qualche anno. Quando mi hanno proposto questo progetto sono stata contentissima. Il cast è giovanissimo ed è composto da artisti che totalizzano milioni di views. Questo è un modo per attirare sulle piste da sci il pubblico più giovane.”

Up Xmas è un appuntamento promosso dall’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni Culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, che ha tutta l’intenzione di proporlo ogni anno.

Si può raggiungere Pila per assistere al Concerto di Natale utilizzando la telecabina in partenza da Aosta, che per l’occasione rimarrà aperta fino alle ore 23.00.

UP XMAS – VIDEOINTERVISTA A PUPO E LODOVICA COMELLO

A margine della conferenza stampa abbiamo incontrato i presentatori Pupo e Lodovica Comello. Ecco la nostra videointervista.