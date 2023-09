I talenti di Up Next Italia: Mille, David Blank, Ginevra e Leon Faun live per l’iniziativa culturale “Milano è viva”

Milano, 13 settembre 2023Presso l’Anfiteatro del Liberty si è svolta una serata con i talenti di Up Next Italia: Mille, David Blank, Ginevra e Leon Faun presentati dall’editor e podcaster Filippo Ferrari.

I quattro giovani artisti si sono alternati sul palco dell’anfiteatro a cielo aperto nell’ambito dell’iniziativa culturale “Milano è viva”.

Nonostante il cielo coperto, la pioggia del mattino ed il temporale un’ora prima dell’inizio della serata l’anfiteatro e la gente presente sui gradoni sono stati il corollario di un live in crescendo che ha visto i quattro artisti alternarsi sul palco con quattro stili diversi.

Up Next Italia – Mille

La prima ad esibirsi è Mille, accompagnata sul palco da Umberto Primo ed esegue quattro brani.

Durante l’ultima esibizione consegna il suo telefono tra il pubblico al motto “si chiama Pietro torna indietro” lasciando a tutti la possibilità di fare video o selfie, poi va a cantare tra il pubblico e a fine esibizione… lo recupera.

Segue una breve intervista di Filippo Ferrari in cui Mille si racconta ricordando il suo progetto artistico iniziato in inglese per poi proseguire in italiano.

“La mia artista preferita è Raffaella Carrà, sono cresciuta con la sua musica ed anche con Lucio Dalla e Ivan Graziani. Quello che ho ascoltato da piccola me lo porto dietro adesso”

Presenta il suo album “Quanti me ne dai” che si articola sul concetto del se vuoi fare una cosa la puoi fare a qualsiasi età.

Up Next Italia – David Blank

Il secondo artista è David Blank che dopo il primo brano toglie gli occhiali “per vedervi meglio tutti”. Anche per lui quattro brani più l’ultimo singolo con Big Mama.

David Blank racconta che si tratta di una collaborazione casuale. Il brano era nato in inglese e con il supporto di Big Mama è stata inserita la parte in italiano.

Quando scrive i suoi brani lo fa attraverso le emozioni che col tempo non sono più tristi ma anche felici.

David si racconta e dice che nel suo percorso mixa mondi diversi: dalla moda alla musica.

“Ho unito le passioni e al centro di tutto c’è la creatività. Non riesco ad incasellarmi in un genere, ho bisogno di altri canali oltre la musica”.

Up Next Italia – ginevra

Ginevra è la terza ad esibirsi, anche per lei quattro 4 brani e si racconta sul suo percorso artistico partito dall’inglese fino ad arrivare all’EP “Diamanti”.

“L’ultimo anno è stato ricco di soddisfazioni, ora sono nel loop della scrittura. Mi prendo del tempo, con calma.

La musica è il mezzo più immediato per arrivare alle persone. E’ il mezzo per arrivare a chi mi ascolta”.

Up Next Italia – leon faun

Leon Faun chiude la serata e si racconta attraverso le sue due passioni: il cinema e la musica.

“Sono due percorsi partiti insieme. Due lavori da fare a tempo pieno, io li faccio part time.

Mi sto aprendo a me stesso, sto semplificando il linguaggio; è un lavoro che faccio tutti i giorni su me stesso”.