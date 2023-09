Apple Music presenta live in piazza Liberty a Milano: David Blank, Ginevra, Leon Faun e Mille

Le quattro voci emergenti selezionate da Apple Music per il programma Up Next Italia, ovvero David Blank, Ginevra, Leon Faun e Mille, si esibiranno live mercoledì 13 settembre alle ore 21 presso il suggestivo anfiteatro di Apple in Piazza Liberty a Milano.

Up Next Italia è il programma di Apple Music che promuove le personalità artistiche del nuovo panorama musicale italiano. La redazione di Apple Music e i loro tastemaker, persone influenti nel settore, scelgono gli artisti che desiderano promuovere sfruttando la potenza della piattaforma Apple.

Il programma è stato lanciato nel luglio 2021, mentre la versione italiana festeggerà il 13 settembre due anni di attività in cui sono stati promossi artisti come Anna, Rose Villain, Ditonellapiaga e Alfa.

Apple music Up Next Italia Come assistere all’evento

L’editor e podcaster Filippo Ferrari presenterà le esibizioni dei talenti in piazza Liberty.

Il live, gratuito, rientra nella programmazione di Today at Apple, in collaborazione con Apple Music e all’interno dell’iniziativa culturale Milano è Viva del Comune di Milano. I posti in anfiteatro saranno accessibili previa registrazione qui.

Qui a seguire le dichiarazioni dei quattro artisti protagonisti della serata:

David Blank

“Sono entusiasta di essere stato scelto da Apple Music per far parte di questa serata speciale con i talenti di Up Next Italia: non vedo l’ora di andare in scena e raccontare la mia storia fatta di musica, a stretto contatto con il pubblico. Esibirmi dal vivo è sempre un’emozione per me, e con Up Next sarà davvero speciale: un amplificatore che mi rende onorato e mi riempie di orgoglio.”

Ginevra

“Fra le soddisfazioni che mi ha regalato DIAMANTI, l’album che ho pubblicato quasi un anno fa, c’è sicuramente quella di esser stata selezionata da Apple Music come talento Up Next Italia. Sono davvero felice di poter condividere una serata speciale il 13 settembre in compagnia di altri giovani artisti. Ringrazio Apple Music per il supporto e l’interesse verso il mio progetto. Non vedo l’ora!”

Leon Faun

“Sono davvero contento di prendere parte all’evento di Up Next Italia, è un’ottima occasione per potermi raccontare e condividere un po’ della mia musica in una veste diversa.”

Mille:

“La scalinata di piazza Liberty è il luogo a cui associo uno dei primi ricordi del mio trasferimento a Milano, città della quale non ho fatto fatica a innamorarmi immensamente. Il live è sicuramente l’aspetto della musica che preferisco, forse perché è quello più sincero. Sono felice di festeggiare la chiusura del tour proprio con il concerto per l’evento Up Next Italia di Apple Music in questa location magica e suggestiva.”