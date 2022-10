Video intervista Ginevra, l’album ‘Diamanti’, il tour e Sanremo.

Ginevra è una delle voci e delle personalità più interessanti e in crescita nella musica italiana degli ultimi tre anni e, adesso, è finalmente tornata con il suo primo album ‘Diamanti’. Tornata, sì, perché in realtà aveva già pubblicato un ricco EP che le ha permesso di essere conosciuta dal grande pubblico, ‘Metropoli’, ma era solo l’inizio di un viaggio che trova compimento in queste nuove dodici canzoni.

‘Diamanti è un lavoro che si è concretizzato nel corso degli anni e in cui Ginevra ha investito tutta la sua abilità e le sue idee, in concerto con alcuni tra i produttori e autori più apprezzati in Italia. Tra questi ci sono i fratelli Fugazza, Mahmood, Amanda Lean, Frenetik & Orang3, Arashi e tutti, nessuno escluso, ha contribuito ad arricchire notevolmente la composizione artistica di ogni singola canzone.

DIAMANTI E’ LA RICERCA PROFONDA DEL PROPRIO ‘IO’

Questo progetto discografico nasce dall’idea di ricercare la luce interiore e, come ci ha spiegato Ginevra, è stato un viaggio che è nato e si è arricchito grazie allo yoga, alla meditazione e alla consapevolezza di se stessi.

Dalla prima all’ultima canzone si sente forte, anche, l’influenza della città natale della cantante, Torino. Accenni ai Subsonica, all’elettronica di Cosmo, a tutto ciò che fa parte della storia musicale degli ultimi vent’anni della sua città.

Insieme a Torino, però, è presente in modo lampante l’influenza di tanti gruppi internazionali come Massive Attack o Portishead, evidentemente ascoltati in loop da Ginevra nei suoi anni di formazione musicale.

GINEVRA, sanremo E I LIVE NEI CLUB NEL 2023

Nel 2023 ci sarà modo di ascoltare e apprezzare ‘Diamanti‘ dal vivo nei club di tutta Italia e non solo. Ginevra, infatti, ci ha svelato di avere il desiderio di esportare la sua musica fuori dai nostri confini e far conoscere la sua musica al popolo europeo. Nel breve tempo, invece, ci sarà la possibilità di incontrare Ginevra in un mini-evento di presentazione che si terrà a breve.

Un palco dove non la vedremo, non in gara almeno, sarà quello di Sanremo 2023. Lo scorso anno è stata presente nella serata cover insieme a La Rappresentante di Lista, Cosmo e Margherita Vicario ma, come lei stessa ci ha rivelato, sarà improbabile vederla tra le concorrenti in gara nella prossima edizione, anche se non ha negato di stare lavorando a qualche brano o collaborazione di altri suoi colleghi che, invece, saliranno sul palco dell’Ariston, pur non svelando nessun nome tra quelli papabili.

Passiamo subito alla nostra videointervista con Ginevra.