Una Voce per San Marino: confermata la partecipazione di Loredana Bertè e svelati i brani in gara

Con l’annuncio dei titolo delle canzoni dei big in gara a Una Voce per San Marino, il Contest con cui sarà scelto il rappresentante per l’Eurovision 2024 per la Repubblica di San Marino, arriva anche la conferma attesa da molti… Loredana Bertè sarà tra gli artisti in gara.

La cantante potrebbe avere così la possibilità di volare dal 7 all’11 maggio prossimo a Malmö in Svezia, la patria del suo ex-marito.

Ricordiamo che la finale di Una Voce per San Marino si terrà sabato 24 febbraio al palco del Teatro Nuovo Dogana e sarà trasmessa in diretta dalle ore 21.00 su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm).

La serata, organizzata da San Marino RTV e Media Evolution vedrà otto artisti Emergenti e nove Big gareggiare tra loro. Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante con il Piccolo Coro dell’Antoniano “Mariele Ventre”.

