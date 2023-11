Una Nessuna Centomila – in Arena, annunciata la nuova data all’Arena di Verona

Inizialmente previsto lo scorso 26 settembre, il concerto contro la violenza sulle donne “Una Nessuna Centomila – in Arena” si terrà sabato 4 maggio 2024 all’Arena di Verona.

Tra i protagonisti grandi nomi della musica italiana – Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Brunori Sas, Elodie, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci e Ornella Vanoni -, oltre ad Anna Foglietta, Massimiliano Caiazzo e Carlo Conti, che saliranno sul palco per raccogliere fondi destinati ai centri antiviolenza.

I biglietti precedentemente acquistati per la data del 26 settembre 2023 restano validi per il 4 maggio 2024. Per coloro che invece volessero chiedere il rimborso, è possibile fare richiesta fino al 2 dicembre 2023.

Per info: www.friendsandpartners.it







Una Nessuna Centomila – in Arena: i proventi

I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione effettuato dalla Fondazione Una Nessuna Centomila, nata dall’evento live del 2022 – da cui prende il nome – per il contrasto alla violenza sulle donne, grazie alla volontà delle quattro fondatrici: Fiorella Mannoia (Presidente Onoraria), Giulia Minoli (Presidente), Celeste Costantino e Lella Palladino (Vicepresidenti).

I proventi saranno destinati al sostegno dei centri antiviolenza, assicurando la continuità nel tempo delle attività da loro realizzate e fornendo un supporto solido e duraturo alle donne.