Prenderà il via con concerti a Torino, Milano e Bologna Songs, il nuovo tour di Umberto Tozzi, che torna dal vivo presentando i suoi grandi successi in una inedita veste.

In attesa di tornare nei teatri insieme a Raf (Qui il nostro articolo), il cantautore sceglie una dimensione più intima per riprendere un dialogo con il pubblico interrotto a causa dell’emergenza sanitaria.

Songs darà la possibilità ai supporter del cantautore di ascoltare gli iconici brani in una versione acustica, essenziale. Una sorta di ritorno alle origini in un tour che per la prima volta vede Umberto Tozzi in questa veste così minimale.

Non mancheranno i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto. Chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione, a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

UMBERTO TOZZI SONGS – LE DATE

Queste le prime date del tour di Umberto Tozzi prodotto e organizzato da Friends & Partners.

4 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

5 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

6 dicembre: Torino – Teatro Colosseo

14 dicembre: Bologna – Europauditorium

17 dicembre: Milano – Teatro Dal Verme

I biglietti sono disponibili in prevendita a partire dalle ore 16.00 di lunedì 5 ottobre su TicketOne.it e dalle ore 11.00 di lunedì 12 ottobre nei punti vendita e nelle prevendite abituali

