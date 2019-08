Ultimo: un ricordo del concerto all’Olimpico nel video di “Piccola Stella”

Ultimo Piccola stella. E’ passato un mese dalla data evento dello Stadio Olimpico di Roma, in cui Ultimo ha letteralmente rapito il pubblico. Arriva ora il videoclip del nuovo singolo, Piccola stella, che è volutamente un omaggio al pubblico e allo stesso tempo un ricordo di quella sera magica che ha avuto luogo il 4 luglio scorso.

Una notte in cui 60’000 persone, estasiate dalla forza della semplicità e da un messaggio musicale, hanno riempito letteralmente lo Stadio Olimpico di Roma.

Il singolo, già certificato Oro, è il nuovo estratto da Colpa delle Favole, al momento album più venduto del 2019 (Qui il nostro articolo), che questa settimana ha ottenuto il secondo disco di platino (ne abbiamo parlato Qui).

Il videoclip è stato realizzato da Francesco Giorgi e Simone Mastronardi, con il montaggio di Rocco Buonvino. Un racconto emozionate di una serata unica e indimenticabile che non manca di mostrare i duetti con Antonello Venditti e Fabrizio Moro.

IL TOUR NEGLI STADI

Nel frattempo vanno a gonfie vele le prevendite per il tour di otto date che prenderà il via il 6 giugno 2020 dallo Stadio Artemio Franchi di Firenze e che porterà l’artista in veri e propri templi della musica. Con il tour Ultimo sosterrà Unicef, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia.

Ecco il calendario del tour di cui Radio Italia è il media partner ufficiale.

Sabato 6 giugno 2020 ||Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020 ||Napoli @Stadio San Paolo

Venerdì 19 giugno 2020 ||Milano @ Stadio San Siro

Venerdì 26 giugno 2020 ||Modena @ Stadio Alberto Braglia

Sabato 4 luglio 2020 ||Pescara @ Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 ||Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 ||Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 ||Roma @ Circo Massimo

