Ultimo Live – Sold out al Circo Massimo con ben 9 mesi di anticipo

Ultimo live continua a portare a casa risultati davvero eclatanti.

Mentre dal punto di vista discografico i suoi brani continuano ad essere acquistati e streammati consentendogli di conquistare una nuova certificazione FIMI ogni settimana, dal punto di vista dei concerti i risultati del cantautore sono davvero senza eguali.

Il Tour Stadi 2020 di Ultimo infatti dopo aver collezionato già sold out a Firenze, Napoli e Milano, raggiunge ora un risultato straordinario… il sold out al Circo Massimo di Roma con ben nove mesi di anticipo!

La tournée prodotta e distribuita da Vivo Concerti toccherà un totale di undici città a partire dalla data zero prevista allo Stadio Comunale di Bibione (29 maggio).

ULTIMO LIVE

Questo il calendario aggiornato:

Venerdì 29 maggio 2020 || Bibione @ Stadio Comunale – DATA ZERO

Mercoledì 3 giugno 2020 || Torino @ Stadio Comunale

Sabato 6 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi – SOLD OUT

Domenica 7 giugno 2020 || Firenze @ Stadio Artemio Franchi

Sabato 13 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo – SOLD OUT

Domenica 14 giugno 2020 || Napoli @Stadio San Paolo

Giovedì 18 giugno 2020|| Milano @ Stadio San Siro

Venerdì 19 giugno 2020 || Milano @ Stadio San Siro – SOLD OUT

Venerdì 26 giugno 2020 || Modena @ Stadio Alberto Braglia

Martedì 30 giugno 2020 || Ancona @ Stadio del Conero

Sabato 4 luglio 2020 || Pescara @ Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia

Sabato 11 luglio 2020 || Bari @ Stadio San Nicola

Mercoledì 15 luglio 2020 || Messina @ Stadio San Filippo

Domenica 19 luglio 2020 || Roma @ Circo Massimo – SOLD OUT