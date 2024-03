Ultimo e Geolier annunciano a sorpresa l’uscita del loro nuovo singolo “L’ultima Poesia”

Ultimo e Geolier, “L’ultima poesia“: significato del testo del nuovo singolo

Dopo essere stati avvistati insieme a Caserta (ne abbiamo parlato qui), con un video postato sui social Ultimo e Geolier annunciano a sorpresa l’uscita del loro primo singolo insieme, “L’ultima poesia“, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 22 marzo.

Tra gli artisti italiani di maggior successo degli ultimi anni, insieme, Ultimo e Geolier contano ben 124 dischi di platino e 44 dischi d’oro. Inoltre, hanno entrambi in programma un tour negli stadi: il quarto per il cantautore romano e il primo per il rapper, reduce dal successo di “I P’ Me, Tu P’ Te” (doppio disco di platino), brano con il quale ha preso parte al Festival di Sanremo 2024, posizionandosi appena dietro Angelina Mango con “La Noia“.

Ma, sempre a proposito di stadi e di tour, proprio ieri – mercoledì 20 marzo – attraverso le stories di Instagram Ultimo ha annunciato che nel 2025 non ci saranno date live. Ci sarà, però, un nuovo album tutto da ascoltare, al quale il cantautore sta lavorando in questi mesi. E al suo interno, molto probabilmente, troveremo proprio “X” con Geolier, la terza vera e propria collaborazione di Ultimo con un collega, dopo il feat. in “L’Eternità (Il Mio Quartiere)” di Fabrizio Moro e quello in “2step” di Ed Sheeran.

ULTIMO E GEOLIER, “L’ultima poesia“: SIGNIFICATO DEL BRANO

