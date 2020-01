Ultimo dopo un 2019 da record, si prepara a conquistare gli Stadi col tour

Ultimo conquista il primo posto nella classifica annuale FIMI/GFK 2019 con l’album Colpa delle Favole.

La speciale classifica annuale Top Of The Music Fimi/GFK 2019 include i canali fisico, digitale e streaming premium e, oltre al primo posto dell’ultimo album, Ultimo si piazza al 4° posto con Peter Pan (2018, quattro dischi di platino) e all’11° con il disco del 2018 Pianeti (doppio disco di platino).

Il cantautore romano conferma il suo successo anche con l’ultimo singolo Tutto questo sei tu, pubblicato il 13 dicembre 2019 (leggi qui). Il brano ha debuttato al numero 1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk, con 7,49 milioni di stream su Spotify.

Col singolo è uscito anche il videoclip diretto da Emanuele Pisano con la partecipazione degli attori Edoardo Leo e Vittoria Puccini.

Il video ha già oltre 6,6 milioni di visualizzazioni.

Racconta la storia di un rapporto fatto di affetto, attenzioni e piccoli gesti, ma anche di incomprensioni che spesso portano ad allontanarsi. La scena si chiude in un teatro, dove Ultimo canta accompagnato da una band: un sogno grazie a cui i due protagonisti tornano ad amarsi.

Ultimo è il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019 con quasi 743 milioni di stream.

È anche il più giovane artista italiano di sempre ad esibirsi negli stadi dove canterà live a partire dal 29 maggio. Ha già venduto più di 500 mila biglietti.

Queste le date aggiornate.

ultimo – tour negli stadi 2020

29 maggio 2020 Bibione, Stadio Comunale – DATA ZERO

6 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi SOLD OUT

3 giugno 2020 Torino, Stadio Olimpico Grande Torino

7 giugno 2020 Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo SOLD OUT

14 giugno 2020 Napoli, Stadio San Paolo

18 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro

19 giugno 2020 Milano, Stadio San Siro SOLD OUT

26 giugno 2020 Modena, Stadio Alberto Braglia

30 giugno 2020 Ancona, Stadio del Conero

4 luglio 2020 Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020 Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020 Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020 Roma, Circo Massimo SOLD OUT

Con il tour negli stadi Ultimo sosterrà UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, che tutela e promuove in tutto il mondo i diritti di bambini e adolescenti, per contribuire al miglioramento delle loro condizioni di vita. Da sempre vicino agli ultimi, che ha scelto di ricordare fin dal nome d’arte e che sostiene con un impegno costante e concreto, il cantautore devolverà parte dell’incasso ricavato dall’acquisto dei biglietti ai progetti UNICEF in Mali di lotta contro la malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari.