Ultime da Sanremo 2023: Grignani inciampa, figuraccia per Tananai, i Coma Cose fermati dalla polizia

Il Festival di Sanremo 2023 ancora non è iniziato e come sempre i Big già hanno cominciato a regalarci le prime soddisfazioni. Nelle scorse ore, a brevissima distanza temporale dall’inizio della kermesse, alcuni dei cantanti in gara a questa edizione del concorso si sono resi protagonisti di gesti e gaffe che hanno preparato il terreno per una settimana che promette di essere, come sempre, davvero infuocata. Scopriamo dunque insieme tutte le “pillole” da Sanremo di questa vigilia.

La figuraccia di Tananai

L’artista milanese, prima su Twitter poi su Instagram, ha rivelato con un vocale di aver fatto una gaffe con alcune televisioni presenti sul posto che probabilmente lo volevano intervistare. Convinto che fossero (probabilmente) dei fan o dei curiosi, Tananai li ha apostrofati con un “E voi chi caz** siete?”. Qui sotto potete recuperare il suo divertente audio.

Figura di merda n.1 vi tengo aggiornati pic.twitter.com/bJz9gDjBKy — Tananai (@Tananai5) February 5, 2023

Gianluca Grignani inciampa al Green Carpet di sanremo 2023

Subito prima di sfilare sul tappeto verde della kermesse, sponsorizzata Plenitude, Gianluca Grignani ha fatto un passo falso in Piazza Colombo, rischiando di fare un bel capitombolo di fronte agli occhi dei presenti. Per fortuna nulla di grave: dopo essere inciampato l’artista si è subito rialzato come se niente fosse successo.

Cliccando qui potete recuperare il video della caduta di Gianluca Grignani sul green carpet di Sanremo 2023.

I Coma Cose fermati dalla polizia

Poche ore prima di arrivare in città, i due componenti della band e il loro team sono stati fermati per un controllo dalla polizia. Non è dato sapere per quale motivo, visto che i due non hanno rivelato ulteriori dettagli a riguardo. Sembra, in ogni caso, si sia trattato di un semplice controllo documenti.

Fedez vivrà in una casa separata da quella di Chiara Ferragni

I “Ferragnez” non abiteranno nella stessa casa in questi giorni. A rivelarlo è stato lo stesso Federico Lucia, nel corso di una diretta streaming mattutina.

Il motivo è legato il fatto che Fedez rischierebbe di “rovinare il clima gioviale”. Inoltre, Fedez ha commentato:

Sono andato da lei perché mi ha fatto una lista di cose che non devo fare, tra cui spoilerare cose

Fedez, tra l’altro, sarà in questi giorni impegnato nelle registrazioni del suo podcast Muschio Selvaggio. La moglie Chiara Ferragni, nel frattempo, si godrà la spettacolare vista dalla sua villa che domina la costa di Sanremo.

Ariete non indossa il berretto per non perdere punti al Fantasanremo

Ariete l’abbiamo sempre vista con indosso il suo immancabile berretto, che però ieri sera al Green Carpet di Sanremo 2023 si è tolta per la prima volta per non rischiare di perdere punti al Fantansanremo. Indossare un cappello porta infatti un malus di 5 punti secondo il regolamento del gioco.