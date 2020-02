Io sono Fasma, Tu sei Fasma… dopo qualche settimana di attesa è finalmente fuori da oggi il disco di Fasma, colui che in molti indicano come il vincitore morale della sezione Nuove proposte del Festival di Sanremo 2020.

Io sono Fasma esce per Sony Music Italy ed è il secondo album dell’artista. Al suo interno Per sentirmi vivo, canzone presentata in gara al Festival che attualmente con quasi 12 milioni di stream è il brano più ascoltato tra quelli della kermesse.

Fasma (qui la nostra intervista) a partire dal 2 marzo sarà nelle principali città italiane per incontrare i fan e autografare le copie del disco. Questi gli appuntamenti confermati:

02.03 – ore 17.00 – Roma – Discoteca Laziale, via Mamiani

03.03 – ore 15.30 – Firenze – Galleria del Disco, Sottopassaggio Stazione S. Maria Novella

03.03 – ore 18.30 – Bologna – Semm Music Store & More, via Guglielmo Oberdan

04.03 – ore 17.00 – Napoli – Feltrinelli, Stazione Centrale Piazza Garibaldi

05.03 – ore 17.30 – Bari – Feltrinelli, c/o C.C. Mongolfiera Santa Caterina

I primi due appuntamenti a Milano e Torino sono stati rimandati a data da definire, a causa di misure cautelari legate all’allarme sanitario attuale e alle disposizioni delle regioni interessate.

La scorsa settimana Fasma ha annunciato anche due speciali date evento, organizzate e prodotte da Vivo Concerti: venerdì 3 aprile 2020 al Teatro Centrale di Roma e domenica 5 aprile ai Magazzini Generali di Milano. Saranno le uniche due occasioni per vedere live l’artista romano in primavera!







TU SEI Fasma, brano e video

Per la regia di Fabrizio Cestari è fuori il video dell’intro Tu sei Fasma, brano manifesto dell’album.

Ecco testo e video Tu sei Fasma:

Ascoltatemi bene, c’ho qualcosa da dirvi e voglio che

diate peso a ogni parola, come io ho fatto.

Quando ero piccolo mi sono sempre immaginato

Fasma con una maschera, per far sì che tutti

potessero dire la loro, proprio come me. Ho sempre

saputo di non essere l’unico ad avere bisogno di

esprimersi, ma sento di essere uno dei pochi fortunati

ad aver trovato una maniera per farlo.

Difatti Fasma sono io, ma vorrei che andaste oltre

l’aspetto fi sico, oltre la connotazione

a cui esso è collegato.

Voglio che quando pensate a Fasma, pensiate ad

un’emozione, ad una sensazione, a voi,

alla voglia di riscatto.

Perché secondo me, c’è un Fasma dentro ognuno

di noi e sta aspettando di trovare la propria maniera

per emergere.

Perché, se anche te hai pensato come me “basta”,

ma sei ancora in piedi, in bilico, tra quello che vuoi

essere e quello che dicono che sei, allora tu,

tu sei Fasma!

Perché anche tu, come me, combatti.

Quindi, Fasma, ascoltami bene:

continua a farlo, continua a credere in qualcosa che ti

dicono che non esiste. Continua a sognare, continua

ad arrabbiarti, a piangere, a sfogarti e lotta per

essere sempre una versione migliore di te.

Perché, il tuo miglioramento sarà il mio.

Perché, nell’individuo risiede la collettività e il mondo

ha bisogno di persone come te che

vedono un cambiamento.

E se non partirà dall’alto, partirà dal basso.

Partirà da noi.

Nulla ci ferma ah

E chi ci prova ah

Finisce a terra ah

Con una strofa ah

È la mia storia ah

È la sua storia ah

Ho una pistola ah

Fanculo questa troia, ho una donna tra le lenzuola

Questa prima odia, adesso me lo chiede in gola

Sul palco siamo tutti, sembra di restare in zona

Mi vesto come voglio, fanculo tutta sta moda

Fanculo la mia scuola

Un fanculo a per chi mi odia

Un fanculo a chi parla male e poi mi tagga nella

storia

Fanculo a chi ti dice “non farlo”, tu invece prova

Sta vita è una sola, per farlo basta mezz’ora

Mi sogno sopra un’auto che schizza a duecento

all’ora

Mi sogno sopra un attico con la vista su Roma

Mi sogno con lo stadio che sembra una voce sola

Tutti insieme in coro mi dicono “è la tua ora”

Baby, no

Questa sera non so che si fa

Resto con i miei mi sa

Ho tempo si però dopo aver fatto sto show

Baby domani vedrò

Baby oggi non lo so come sto

Questa sera non so che si fa

Resto con i miei mi sa

Prima il cash coi bro

Dopo esco con te

(Dai GG cambia traccia)