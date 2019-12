Trx Radio: on line la webradio dedicata al rap... per chi ne sa!

Trx Radio. E’ ormai noto che il rap sta spopolando nelle classifiche di vendita Fimi, grazie all’apporto della quota di streaming.

Allo stesso modo le charts di Spotify vedono ogni settimana una quota rap e trap costantemente in vetta.

Un fenomeno che, a parte rarissimi casi, è passato quasi inosservato nel mercato radiofonico. Le emittenti generaliste hanno troppo spesso programmazioni fortemente differenti rispetto a quello che è il reale gusto del pubblico e per questo i top player del rap italiano hanno deciso di creare Trx Radio, una web radio completamente dedicata al rap.

Si è tenuta a Cologno Monzese alle porte di Milano, in quello che è lo spazio che Radio Italia dedica alla registrazione dei concerti dal vivo, la presentazione di Trx Radio, emittente in cui il rap è l’assoluto protagonista. Quindi se la Radio non passa il Rap, il Rap si crea una propria Radio.

Il claim scelto è:

“Il rap per chi ne sa!”

TRX RADIO

Trx Radio nasce da un’idea di Paola Zukar (Qui la nostra intervista realizzata in occasione dell’uscita del volume Rap. Una Storia Italiana) ed è stata sposata da Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Gué Pequeno, Ensi e Salmo, che occupano ora il ruolo di Direttori Artistici.

Trx Radio è nata nella primavera del 2018 come App e a oggi conta oltre 300’000 download da parte degli utenti (Qui il nostro articolo sul lancio del progetto).

Il valore di Trx Radio è nella selezione delle playlist, create e curate personalmente da Fabri Fibra, Marracash, Clementino, Gué Pequeno, Salmo ed Ensi. 24 ore su 24 della musica rap attuale, ma anche passata e futura.

Nella programmazione dell’emittente sono previste anche le anteprime degli artisti, freestyle, b-side e altre rarità.

TRX RADIO – LE PAROLE DI ENSI

Queste le parole di Ensi per descrivere il progetto:

“Anche se l’app esiste già da tempo, anche se stiamo già raccogliendo grandissimi risultati… ieri si può dire che Trx Radio è ufficialmente partita, in grande stile e con una grande festa! tutti hanno visto e capito la forza che muove la nostra visione ma l’impatto sarà rivoluzionario, ve lo prometto. Orgoglioso di farne parte. Siamo qua per restare, per fare la differenza e per rappresentare. personalmente credo tantissimo in questo progetto e in questa squadra e mi ci sto dedicando con grande entusiasmo. Non vedo l’ora di presentarvi il mio programma… 2020 tieniti forte che fra questo e i dischi sarà un anno di fuoco.”

Foto di Andrea Bianchera